Amsterdamse beurs blijft de grootste van Europa en dat zit verliezer Londen helemaal niet lekker

Amsterdam was in 2021 goed voor 25 beursgangen, met een totale waarde van 11,5 miljard euro. Beeld ANP

Het was een hikje in het kielzog van de brexit en die onbuigzame Europeanen die de Britten weerden van de aandelenhandel op het vasteland. Dat de Amsterdamse beurs precies een jaar geleden Londen inhaalde als grootste beurs van Europa kon volgens de Britten niet anders zijn dan een tijdelijke verstoring. De London Stock Exchange (LSE), al decennia leidend in de beurswereld, zou zijn natuurlijke positie in recordtijd weer herwinnen op dat continentale buitenbeentje.

Niets is minder waar. In 2021 hield Amsterdam, lange tijd een beetje de stiefzuster onder de Europese beurzen, Londen achter zich. In december werd aan Beursplein 5 dagelijks voor 8970 miljoen euro aandelen verhandeld, tegen 8320 miljoen voor Londen.

Brexit

Vanwege de brexit raakte Londen in januari 2021 alle handel in Europese aandelen kwijt. EU-regels schrijven immers voor dat die handel binnen de Unie moet plaatsvinden. Daardoor verhuisde ook een trits beursbedrijven de activiteiten van Londen naar de EU.

Vooraf werd allerwegen verwacht dat Dublin (vanwege de taal), Parijs of Frankfurt (vanwege de internationale uitstraling) daarvan de vruchten zouden plukken. Maar een aanzienlijk deel van de bedrijven koos voor Amsterdam: een uurtje vliegen vanaf Londen, bedreven in de Engelse taal en een aantrekkelijk, relatief betaalbaar vestigingsklimaat.

Dat zat de Britten niet lekker. De regering Johnson versoepelde beursregels, waardoor het gemakkelijker werd om in Londen een beursnotering te regelen. En de City sloot een deal met Zürich, waardoor ook Zwitserse aandelen in Londen verhandeld mochten worden.

Beursgangen

Dat leek succesvol: in juni haalde Londen Amsterdam weer in. Eventjes. Maar de gedroomde beurshausse bleef uit. Waar Londen afgelopen jaar 122 beursnieuwelingen binnenhaalde, telde het pan-Eu­ro­pese Euronext, waarvan Amsterdam deel uitmaakt, er 212. Tezamen haalden die ruim 26 miljard euro op, bijna 6 miljard euro meer dan Londen.

Alleen Amsterdam was al goed voor een record van 25 beursgangen met een totale waarde van 11,5 miljard euro. Juist vrijdag werd bekend dat oer-Brit Richard Branson een deel van zijn Virgin Group in Amsterdam en niet in Londen noteert.

De Londense City schreeuwt nu opnieuw om maatregelen van de regering-Johnson om beursregels te versoepelen zodat de aantrekkingskracht van Londen wordt vergroot.