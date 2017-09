Amsterdamse beurs begint met winst

Ook elders in Europa openden de beurzen in het groen in navolging van de positieve stemming in Azië. Beleggers reageerden opgelucht dat Noord-Korea tijdens een belangrijke nationale feestdag afgelopen zaterdag geen nieuwe raketten heeft afgevuurd.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,7 procent in de plus op 522,22 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 806,97 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,7 procent.



Op de lokale markt won Pharming ruim 5 procent. Het biotechnologiebedrijf is klaar met de testen in fase 2 van het middel Ruconest ter voorkoming van acute zwellingen. Pharming zal later dit jaar een verzoek indienen bij de Amerikaanse toezichthouder FDA om Ruconest ook in te mogen zetten voor het voorkomen van acute zwellingen.