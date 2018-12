Amsterdamse beurs begint licht hoger

De aandacht van beleggers bleef uitgaan naar de ontwikkelingen rond de brexit en het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,6 procent in de plus op 503,96 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 658,09 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,6 procent.



Wantrouwen

Londen won 0,4 procent. De Britse Conservatieve partij stemt woensdag over een motie van wantrouwen tegen de Britse premier Theresa May. Aanleiding voor de vertrouwensstemming is het akkoord dat May met de EU sloot over de brexit. Het Britse pond stond opnieuw onder druk.



Air France-KLM won 0,7 procent in de MidKap. Volgens de Franse radiozender Europe1 wordt Anne Rigail de nieuwe baas van luchtvaartmaatschappij Air France. Rigail is momenteel leidinggevende over de klantenservice van Air France. Air France wordt nu op tijdelijke basis geleid door Ben Smith, die ook topman is van luchtvaartcombinatie Air France-KLM.