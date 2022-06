Amsterdamse bedrijven en instellingen roepen op tot vrije dag Keti Koti met hashtag

Herdenking in het Oosterpark van het slavernijverleden. Meerdere organisaties, bedrijven en instellingen willen dat Keti Koti een nationale feestdag wordt. Beeld ANP

Op 1 juli 1863 werd officieel de slavernij in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk afgeschaft. Sindsdien staat de dag bekent als Keti Koti, dag van de gebroken ketenen. Stichting Nederland Wordt Beter zet zich ervoor in dat 1 juli een nationale herdenkings- en feestdag wordt. Zij vindt dat de politiek te langzaam in actie komt en nam vorig jaar zelf het initiatief met #1julivrij. Instellingen kunnen zich hierbij aansluiten en hun werknemers een vrije dag geven.

Mitchell Esajas van The Black Archives ziet het als een logische stap na de petitie die vorig jaar is aangeboden aan de Tweede Kamer. “Wij, en met ons 60.000 ondertekenaars, willen dat 1 juli een nationale herdenking- en feestdag wordt én dat de Nederlandse regering excuses aanbiedt voor het slavernijverleden. Zij kan hiermee het goede voorbeeld van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht volgen.”

Na een afwijzing van deze motie in de Kamer richten Esajas en zijn bondgenoten zich op maatschappelijke spelers. “Wij hoeven niet te wachten op politici, dus roepen nu mensen en instellingen op om zelf vrij te nemen en Keti Koti te vieren. Met deze hashtag is het voor iedereen duidelijk wie zich er allemaal bij aansluit.”

Esajas is teleurgesteld over uitblijven van excuses. “Maar ergens ook niet. Dat dit centrum-rechtse kabinet geen verantwoordelijkheid wil nemen voor het slavernijverleden, verbaast mij niet. Maar ik heb wel de hoop dat ze het in 2023, een jubileumjaar, wel gaan doen.”

Groeiende beweging

Waar het vorig jaar nog ging om enkele bedrijven en instellingen die zich bij de actie aansloten, zoals radiozender FunX en chocolademerk Tony’s Chocolonely, is het aantal deelnemers dit jaar sterk toegenomen. Op de website van De Goede Zaak staan tachtig organisaties die vrijdag hun werknemers vrij geven. Het is een gemêleerd gezelschap van culturele instellingen, ngo’s en (voornamelijk) kleine en middelgrote bedrijven: kledingmerk Liël en mediabedrijf De Coproducent doen mee, evenals Pakhuis de Zwijger en het Van Eesteren Museum in Nieuw-West.

Ook de Amsterdamse afdelingen van GroenLinks, de Partij van de Arbeid en Bij1 hebben zich bij het initiatief aangesloten. Dat komt niet als een verrassing: vorig jaar riepen deze partijen het stadsbestuur op Keti Koti voor te dragen als een nationale feestdag.

‘Initiatief verandert de wereld’

Bij socialemediareclamebureau Hammerfest hebben vrijdag alle 35 werknemers vrij. “Wij geloven erin dat Keti Koti een nationale herdenkingsdag moet zijn,” zegt Robbert-Coen Koreman, partner bij het bedrijf. “Als je iets wilt veranderen in deze wereld, moet je initiatief tonen.”

Koreman is positief over de groei van het aantal deelnemers, maar voor hem is het nog niet genoeg. “Wij hopen dat volgend jaar meer bedrijven en instellingen meedoen.”