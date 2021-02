Amsterdamse basisschooldocenten over heropening: ‘Erg dubbel’

Jacintha Clare.

Jacintha Clare (48) – Groep 6 – Basisschool Samenspel in Zuidoost

“Ik vind het niet zo’n goed idee om de basisscholen al volledig open te doen. Het probleem is nog helemaal niet opgelost. Als iedereen weer naar school komt, ben ik bang dat we binnenkort weer allemaal thuis moeten blijven.

Het zou volgens mij beter zijn als kinderen in halve klassen naar school komen. Met 25 leerlingen tegelijk is het onmogelijk om afstand te houden. Voor de laatste sluiting merkte ik dat kinderen met symptomen gewoon naar school werden gestuurd. Ik ben bang dat ik daardoor zelf ziek ben geworden. Daarbij maak ik me als moeder zorgen om mijn 10-jarige zoon die straks weer met zoveel kinderen in aanraking komt. Misschien wordt hij wel ziek.

Ik zie natuurlijk ook voordelen. Sommige ouders vinden het lastig om thuisonderwijs te geven. Klassikaal zullen de kinderen waarschijnlijk beter leren. En het is fijn om de kinderen weer eens in het echt te zien. Ik ben deze week jarig, dus we gaan de week sowieso feestelijk beginnen.”

Michiel Kraal-Yilmaz.

Michiel Kraal-Yilmaz (35) – Groep 8 – Basisschool De Springstok in Zuid

“Ik vind de heropening best spannend. Over de Britse variant van het coronavirus ben ik al wel gerustgesteld, maar over de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant is nog maar weinig bekend. In hoeverre gaan kinderen een rol spelen in de verspreiding? Daarbij heb ik ouders die in de risicogroep vallen. Wanneer de scholen weer volledig open zijn, durf ik het niet aan om hen in het echt te zien.

Aan de andere kant is de heropening voor leerlingen geweldig. Die hebben er allemaal veel zin in. En als docent heb je natuurlijk het liefst de leerlingen bij je. Rond het maken van de Cito-toets is mijn groep 8 in halve klassen naar school gekomen. Toen kwamen andere docenten vaak stiekem even kijken, omdat zij hun leerlingen ook misten.

Het is dus erg dubbel. Als ik wist wat het beste was, zou ik Mark Rutte er graag mee helpen, maar de keuze gaat me mijn pet te boven. We moeten in elk geval heel voorzichtig zijn. We hebben deze week nog om daar een goede vorm voor te vinden.”

Annelot Hoekstra.

Annelot Hoekstra (24) – Groep 5 – Bos en Lommerschool in West

“Ik ben heel blij met de heropening, want de kinderen zijn er echt aan toe. Elke maandagochtend gaven we ze werkjes op papier mee en daarbij kreeg ik wekenlang de vraag: ‘Wanneer mogen we weer juf?!’ Vanochtend hadden ze dan ook vrijwel allemaal blije gezichten door het goede nieuws.

Ik hoop natuurlijk dat ik niet besmet raak met het coronavirus, maar ik ben niet bang. Ik zie vooral de positieve punten van de heropening. Al zal het in het begin wel aanpakken worden. Vaak is na de kerstvakantie de groepsvorming rond. Nu voelt het alsof we daar helemaal opnieuw mee moeten beginnen. Hoe gedraag je je in de klas? Hoe concentreer je je? Dat soort zaken zijn waarschijnlijk weggezakt. Het zal een drukke boel worden, maar wel een drukte vol plezier.”