Amsterdamse basisscholen wachten niet op kabinetsbesluit, trekken eigen plan

Brief van Amsterdamse scholen aan kabinet: ‘Geef ons de regie’

Ruim zestig middelbare scholen uit Amsterdam en Rotterdam hebben zich inmiddels aangesloten bij de oproep van Unicef. Middels een brief laten zij weten dat ze ‘dagelijks de schade bij jongeren ondervinden’ die door de sluitingen is opgelopen. ‘We zien dit terug zowel in vertraging bij het leren als in de (sociale) ontwikkeling van veel van onze leerlingen. Die vertraging wordt steeds lastiger in te halen,’ is te lezen.

Wrister Grommers, rector van het Montessori Lyceum Amsterdam en initiatiefnemer van de brief, zegt dat leerlingen gebaat zijn bij meer structuur. “Door het overschakelen op steeds een andere vorm van onderwijs is de structuur die jongeren zo hard nodig hebben ver te zoeken. School moet ook een veilige plek zijn en we zien nu steeds vaker leerlingen die op welke manier dan ook de weg kwijt zijn.”

In de brief vragen de scholen aan het kabinet dat zijzelf de regie mogen hebben. ‘Het open gaan is spannend voor veel medewerkers op scholen en voor ouders. Iedere school is verschillend en weet zelf het beste hoe de school zo veilig mogelijk doorgang kan vinden. Stel dus kaders en laat het verder aan de scholen zelf over.’

De brief is mede-ondertekend door Berlage Lyceum Amsterdam, Fons Vitae Lyceum, Calandlyceum Amsterdam, De Amsterdamse Mavo, Bindelmeer College en Marcanti College. De verwachting is dat meer scholen zich dit weekend aansluiten.