Amsterdamse basisscholen moeten miljoenen terugbetalen

De controle is gedaan door het ministerie in aanloop naar een aanpassing van de regels voor achterstandsgelden, waarover donderdag een debat is in de Kamer. Het gaat om geld voor 'gewichtenleerlingen', kinderen van ouders met een lage opleiding.



Bij de check kwam het ministerie erachter dat scholen fouten maken met de aanvraag, omdat het lastig is na te gaan welke diploma's ouders hebben.



Dat de fouten zijn gemaakt, is niet zo gek, vindt Joke Middelbeek, voorzitter van het breed bestuurlijk overleg van Amsterdamse schoolbesturen (Bbo). "Het is een ingewikkelde aanvraag, en er is ook een belang bij voor de school: hoe zwaarder het 'gewicht' van een kind, hoe meer geld."



Niet letterlijk terugbetalen

Bestuur 'Samen tussen Amstel en IJ' moet 400.000 euro terugbetalen. Bestuurder René Rigter: "We zijn er niet blij mee, maar we komen niet in de problemen. Het geld is niet weggegooid: we hebben het in kleinere klassen en extra taalhulp gestoken."



Ieder schoolbestuur was zich ervan bewust dat het eraan zou komen, weet Middelbeek.



De besturen zijn ook met de overheid in gesprek hoe een regeling kan worden getroffen om besturen niet in de problemen te laten komen. "De gewichtenregeling terughalen met kinderen die niet meer op school zitten, is heel lastig," zegt Middelbeek.



Overigens wordt het bedrag ingehouden op toekomstige financiering. Besturen hoeven het geld niet letterlijk terug te betalen.