Amsterdamse basisscholen maken geen gebruik van ‘extra maandag’, personeel werkt door

De 35 schoolbesturen die onderdeel zijn van BBO, de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen in het primair onderwijs, hebben dinsdagavond na de persconferentie de koppen bij elkaar gestoken en besloten hoe zij met deze derde coronaschoolsluiting omgaan.

Op nadrukkelijke uitnodiging van schooldirecteuren kunnen kwetsbare kinderen naar school komen en kinderen van wie beide ouders een cruciaal beroep hebben kunnen aanspraak maken op noodopvang. Door niet alle kinderen die slechts één ouder met cruciaal beroep hebben op te vangen, willen de scholen en bso’s het aantal leerlingen in de noodopvang beperken.

‘De bedoeling van de vervroegde kerstvakantie is immers om zoveel mogelijk gezinnen bij elkaar thuis te houden, en het aantal bewegingen te beperken’, schrijven bestuurders in de brief die ouders deze ochtend ontvangen.

Achterstallig werk

Ook is besloten dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ‘extra maandag’ om de noodopvang te regelen. Premier Rutte zei dinsdagavond tijdens de persconferentie dat basisscholen en bso’s met ingang van 20 december – of uiterlijk dinsdag 21 december als die extra tijd nodig is om noodopvang te regelen – moesten sluiten. De scholen zijn dus drie weken dicht, de bso’s alleen volgende week – tijdens de reguliere kerstvakantie mogen zij wel gewoon kinderen opvangen.

De vervroegde kerstvakantie geldt echter niet voor de Amsterdamse leraren. In een brief van de BBO staat nadrukkelijk dat het een leerlingvrije week is en ‘geen vervroegde vakantie voor personeel.’

Leerkrachten kunnen volgens de BBO achterstallig werk inhalen mits ze niet ziek zijn. Ook wordt er al ingespeeld op een scenario waarbij scholen na de kerstvakantie gesloten blijven. Onderwijzers worden erop gewezen dat het verstandig is om afstandsonderwijs voor na de kerstvakantie voor te bereiden, omdat ze er serieus vanuit gaan dat de scholen langer dichtblijven.

Rampscenario

De eerste keer dat scholen de deuren moesten sluiten en van de een op de andere dag moesten overstappen op thuisonderwijs staat nog op het netvlies van de schoolbestuurders. Alles moest snel geregeld en toen bleek dat zo’n 5500 Amsterdamse leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs thuis geen computer te hadden. Kinderen konden daarom geen les krijgen en liepen achterstanden op. Scholen willen koste wat kost zo’n rampscenario voorkomen.

Er zijn ook zorgen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen nu scholen wéér sluiten. Door schoolsluitingen en andere covidmaatregelen is bij deze generatie de psychische honger niet gestild, zegt ontwikkelingspsycholoog Steven Pont.

De gevolgen van het gebrek aan interactie met leeftijdsgenoten tijdens vorige schoolsluitingen worden nu zichtbaar. Eind vorige maand uitten schooldirecteuren al hun zorgen over de groep leerlingen die geen afscheid kon nemen van de basisschool met een musical en in de brugklas zat toen de scholen werden gesloten. Die leerlingen hebben het nu lastig.