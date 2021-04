Amsterdamse band Personal Trainer ‘haalt afgelopen jaar in’ met 24-uursoptreden in Paradiso

Personal Trainer Beeld Erik van der Paardt

Op die manier moeten de gemiste optredens van het afgelopen jaar ‘ingehaald’ worden. Zanger en voorman Willem Smit: “Als band houden we van spontaniteit op het podium, van iets doen wat we nooit hebben gedaan en zelf ook niet precies weten wat er gaat gebeuren.”

Personal Trainer is een muzikaal collectief uit Amsterdam en bestaat uit continu wisselende bandleden. De band speelde in verschillende samenstellingen op Into The Great Wide Open, London Calling, Best Kept Secret en veel podia in Nederland.

Improviseren

Maar afgelopen jaar zag er anders uit. “Het was balen,” zegt Smit. “De paar optredens die we deden – voor nagenoeg lege zalen, via een livestream – vond ik toch wel heel leuk. Het was eens een andere setting. Maar uiteindelijk word je er gek van om een jaar lang niet te werken.” Daarom pakken ze nu groots uit. Met een zevental ‘veteranen’ – de leden die al vaak hebben meegespeeld – zullen ze oude nummers spelen, evenals de nummers van hun laatste EP Gazebo.

Hoe ze dit denken vol te houden? Smit lacht: “Dat is een hele goede vraag.” Het wordt deels improviseren. Het is niet mogelijk voor een mens om 24 uur lang te drummen, gitaar te spelen, laat staan zingen. Dus we hebben bijvoorbeeld een drumcomputer, een synthesizer, nog veel meer instrumenten. En als de één uitgeput raakt, valt de ander even in en we zullen elk nummer op verschillende manieren spelen. Het is echt een experiment. We hebben er heel veel zin in.”

Ook dit optreden is gratis te volgen via de livestream kanalen van Personal Trainer en Paradiso. Betalen wordt overigens wel op prijs gesteld: kijkers hebben de mogelijkheid om zelf te bepalen welk bedrag ze voor het marathonoptreden neerleggen.