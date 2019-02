Amsterdamse band op koninklijke Thailand-tour

Biggles Big Band Amsterdam bestaat uit 25 musici. "We werken ook nauw samen met Thaise musici," zegt orkestleider Adrie Braat, ook bassist van de Dutch Swing College Band over de reis. "Zo staan we op het podium met saxofonist Pathorn Srikaranonda, die gedurende vele jaren wekelijks met de koning in het koninklijk jazzorkest speelde."



Zevende keer

De Biggles Big Band gaat dit jaar voor de zevende keer naar Thailand. "Dat is een beetje zo gegroeid. Ik heb dertig jaar geleden als reisleider in het land gewerkt. Toen ik tien geleden terugkwam en m'n Thaise vrienden sprak, spoorden ze me aan om met de band muziek van koning Bhumibol te gaan spelen. Dat deden we."



Voor een optreden van de band hoef je overigens niet helemaal naar Thailand af te reizen: Biggles Big Band Amsterdam speelt elke week in de Casablanca op de Zeedijk. Aanstaande maandag om 20.30 uur hebben ze de generale repetitie, de dag voordat ze naar Thailand afreizen.