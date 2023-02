Amsterdamse arts terug uit Turks rampgebied: ‘Veel gedaan, maar soms tranen in de ogen’

Monique Grunstra (49, tweede van links), spoedeisende hulparts van Amsterdam UMC, verleende afgelopen weekeinde medische hulp bij getroffenen van de aardbeving in Turkije. Beeld Monique Grunstra

Wanneer bent u naar Turkije vertrokken?

“Vrijdagochtend. Met een team van zeven artsen, 21 verpleegkundigen en enkele gezondheidsmedewerkers en tolken vlogen we op Gaziantep. Het initiatief voor de medische hulp kwam van Olcay Gulsen, die een vriendin heeft die spoedeisende hulparts is. De eigenaar van Corendon had de vlucht geregeld. Het hele vliegtuig zat vol met andere Nederlandse hulpverleners, zoals brandweerlieden en reddingswerkers. Na de landing gingen we per bus naar Kahramanmaras, het epicentrum van de aardbeving.”

Wat trof u daar aan?

“Een stad in puin. Wij zijn meteen diensten gaan draaien in het plaatselijke ziekenhuis, omdat de Turkse artsen al drie dagen achtereen hadden gewerkt. Kort na de aardbeving was het ziekenhuis totaal verlaten. Turkse zorgmedewerkers waren zelf slachtoffer of ze gingen hun eigen familie zoeken. Ze durfden het ziekenhuis niet meer in. Zodoende lag het er vol met overleden patiënten. Een medisch team uit Israël heeft hen een waardig afscheid gegeven. Met hulp van Turkse zorgmedewerkers uit een andere regio van het land hebben de Israëli’s het ziekenhuis draaiende gehouden. Wij zijn hen komen versterken. Dat werd zeer gewaardeerd.”

Wat heeft u verder kunnen doen?

“Ik was mede-coördinator van het Nederlandse team. We hebben een veldhospitaal kunnen opzetten in een tentenkamp. Dat was mede ingericht met medicijnen en hulpmiddelen uit Nederland. Daar hebben wij shifts gedraaid. Ook zijn een dokter en een verpleegkundige naar een dorp in de buurt gegaan om medische hulp te verlenen aan mensen die nog geen dokter hadden gezien.”

Het tentenkamp in het stadion in het centrum van de stad. Beeld Monique Grunstra

Welke aandoeningen heeft u behandeld?

“Botbreuken, wonden, mensen die met uitdroging en onderkoeling onder het puin vandaan zijn gehaald. Maar we behandelden ook de ‘gewone’ aandoeningen, zoals astma-aanvallen, want de reguliere zorg gaat ook gewoon door. Als ik een ruwe schatting maak, denk ik dat we ten minste honderden mensen hebben kunnen helpen. Maar helaas waren er ook veel mensen niet meer te helpen.”

Wat staat u op dat vlak persoonlijk bij?

“In het ziekenhuis kregen we het bericht dat er twee mensen onder het puin vandaan waren gehaald. We stonden paraat en spoedden ons naar de pick-up truck waarmee ze bij het ziekenhuis aankwamen. Eenmaal aangekomen bleek het om overleden mensen te gaan. Ook in Amsterdam maak ik tijdens mijn werk overlijdensgevallen mee, maar we kunnen bijna altijd nog iets doen om mensen in leven te houden. Nu stonden stonden we er stil en bedremmeld bij.”

Hoe reageerde de bevolking op jullie aanwezigheid?

“Heel dankbaar. We droegen oranje hesjes en werden op straat aangeklampt door wildvreemden die ons bedankten. Ik stond dan zelf soms ook tegen mijn tranen te vechten. Het was hartverscheurend.”

Tot wanneer heeft uw team medische bijstand verleend?

“Van vrijdag tot zondag. Toen kregen we van de Turkse autoriteiten het teken dat de situatie onder controle was. Daarop zijn we met het team ’s nachts naar Antalya gereden, waar we een debriefing hebben gehad. We hebben ons werk besproken en mensen konden zeggen wat hen had geraakt. Het was zwaar, maar iedereen was tevreden over het nuttige werk dat ze konden verrichten.”

Gaat u nog eens terug naar Karamanmaras?

“Ja. Ik heb zó veel liefde ontvangen van de Turkse bevolking dat ik graag nog eens terugga. Ik deed al vrijwilligerswerk, maar zodra mijn kinderen groter zijn wil ik me toeleggen op vrijwillige rampenbestrijding, zoals ik ook in Turkije heb gedaan. Ik wil me met mijn medische expertise nuttig maken op de plekken waar ik het hardst nodig ben.”