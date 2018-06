Amsterdamse Apachevlieger Roy de Ruiter krijgt Willems-Orde

Waar hij precies voor wordt geëerd, hoort hij pas tijdens de uitreiking van de koning.



Duidelijk is wel dat hij wordt geridderd voor betoonde moed Afghanistan. Hij werd tussen 2004 en 2009 zes keer naar het land uitgezonden.



De Ruiter werd geboren in Arnhem, maar groeide op in Amsterdam. Hoewel hij nu in Oman woont en werkt, voelt hij zich nog Amsterdammer. "Het is een heel fijne stad." In zijn jeugd voetbalde De Ruiter bij Ajax.



'Uitstekende moed'

De Militaire Willems-Orde bestaat sinds 1815 en wordt toegekend aan individuele militairen of eenheden voor 'uitstekende moed, beleid en trouw'. Na de Tweede Wereldoorlog werd de onderscheiding drie keer toegekend: aan commando's Marco Kroon (2006) en Gijs Tuinman (2014) en het hele Korps Commandotroepen (2016).



