Amsterdamse Amerikanen naar de stembus: ‘Biden is net een Republikein’

Daniel Agee (30). Beeld Jakob Van Vliet

Daniel Agee

Leeftijd: 30

Beroep: Schrijver

Aantal jaren in Nederland: 1

Stemde vandaag: Bernie Sanders

“Toen ik opgroeide was mijn familie erg arm. Mijn ouders gingen failliet omdat mijn vader moest worden geopereerd aan zijn schouder en ze de rekeningen van het ziekenhuis niet meer konden betalen. Bernie Sanders zet zich keihard in om het zorgstelsel in de Verenigde Staten te verbeteren. Daarom heeft hij mijn stem. Ik schat zijn kansen om de voorverkiezingen te winnen op vijftig procent. Maar als dat gebeurt zal hij Trump verpletteren. Hij is de enige democraat die ook Trumpstemmers weet aan te spreken.”

Dana Jacson (69). Beeld Jakob Van Vliet

Dana Jacson (“Zonder de k en zonder het geld”)

Leeftijd: 69

Beroep: Gepensioneerd

Aantal jaren in Nederland: 26

Stemde vandaag: Bernie Sanders

“Mijn eerste keus was Pete Buttigieg, maar die heeft zich uit de race teruggetrokken. Ik vind dat hij een fijne energie heeft. Hij is jong en zegt het zoals het is. Andere kandidaten zeggen meer wat het volk wil horen. Van Sanders krijg ik ook een goed gevoel. Hij is de meest consequente kandidaat: hij zegt nog steeds hetzelfde als dat hij dertig jaar geleden deed, daarom heb ik op hem gestemd.”

Ellyn Larson (58). Beeld Jakob Van Vliet

Ellyn Larson

Leeftijd: 58

Beroep: Zelfstandige in IT

Aantal jaren in Nederland: 25

Stemde vandaag: Elizabeth Warren

“Elizabeth Warren is progressief en heeft als senator van Massachusetts veel gedaan gekregen. Het is tijd voor een vrouw in het Witte Huis. Sanders mag vicepresident zijn. Als Warren de voorverkiezingen wint zal ze Trump ten onder brengen. She’ll eat him for lunch! Toch denk ik dat het uiteindelijk tussen Biden en Sanders zal gaan, en dat Biden dan wint. In dat geval hoop ik dat hij de presidentsverkiezingen wint, ik heb alles liever dan Trump. Ik vrees dat de Verenigde Staten nog niet klaar zijn voor een progressieve president. De stemmers daar zijn vrij rechts.”

Beth Massa (50). Beeld Jakob Van Vliet

Beth Massa

Leeftijd: 50

Beroep: Ondernemer in duurzame voedselverpakkingen

Aantal jaren in Nederland: 13

Stemde vandaag: Joe Biden

“Ik heb alleen op Biden gestemd omdat Buttigieg zijn steun aan hem betuigd heeft. Ik leidde de campagne voor Buttigieg in Nederland tot hij zich als kandidaat terugtrok. Dat was een grote schok en ik heb moeten huilen. Het kwam zo onverwacht, maar gelukkig is hij jong en kan hij in de toekomst nog meedoen. Biden is momenteel bezig een dreamteam om zich heen te bouwen. Hij heeft Buttigieg een plek in zijn kabinet beloofd. In de uiteindelijke verkiezingsstrijd zal ik stemmen voor diegene die de democratische kandidaat is, zelfs als dat Sanders is. Die vind ik te extreem en hardvochtig.”

Joelle Caporaso (32). Beeld Jakob Van Vliet

Joelle Caporaso

Leeftijd: 32

Beroep: Marktonderzoeker

Aantal jaren in Nederland: 1

Stemde vandaag: Bernie Sanders

“De voornaamste reden dat ik op Sanders stem is vanwege zijn ‘Medicare for all’-campagne. Mijn moeder heeft vroeg beginnende dementie. Vanwege de kosten voor haar verzorging gaan we haar huis verliezen. Dat moeten we veranderen, en dat kan Sanders. Niemand zou in de positie moeten komen dat er elke maand de keuze moet worden gemaakt tussen medicijnen kopen en een studieschuld aflossen. Ik wil graag geloven dat Sanders het deze keer wel gaat halen, maar nu er zo veel kandidaten zijn afgehaakt is er onder democraten veel onduidelijkheid. Als het Biden wordt dan ga ik niet stemmen in de presidentsverkiezingen. Dat is net een Republikein.”