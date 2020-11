Amsterdamse ambtenaren ontvangen ‘handboek lastige vragen’ na uitzending Lubach

De ambtenaren die het handboek ontvingen, vallen onder wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid). Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het handboek, dat door een ambtenaar is gelekt naar de redactie van De Telegraaf, is ontworpen in reactie op een uitzending van Zondag met Lubach. De programmamaker bekritiseerde in zijn uitzending van zondag 8 november het overheidsbeleid over de energietransitie. Zo stelde Lubach dat de prioriteit uit zou moeten gaan naar het isoleren van huizen waar dat nog niet is gebeurd, in plaats van het verbeteren van reeds geïsoleerde huizen.

Nuanceringen

Het handboek, dat door het Regionaal Energieloket is opgesteld, maakt melding van enkele ‘nuanceringen’ die ontbraken in de uitzending van Lubach. Zo wordt er gesteld dat Lubachs redenatie dat het aardgasvrij maken van woningen niet rendabel is, te kort door de bocht is. Hij zou daarvoor gebruik hebben gemaakt van een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving dat 'door experts veel bekritiseerd' is. Ook wordt gehekeld dat Lubach de vergelijking tussen Nederland en Duitsland maakte – Lubach stelde immers dat men in Duitsland juist overstapt op het aardgasnet.

Een woordvoerder van de wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) bevestigt dat het handboek is verzonden naar Amsterdamse ambtenaren, maar benadrukt dat het niet door de gemeente is opgesteld. “Vanuit de directie Ruimte en Duurzaamheid gaat regelmatig een mail naar alle medewerkers waarin interne aangelegenheden, maar ook de actualiteit worden besproken. Slechts een kort stukje ging over het item van Lubach. In dat item worden goede, kritische vragen gesteld, maar soms ook overhaaste conclusies getrokken.”

Niet doorsturen

Boven het handboek staat dat het ‘niet doorgestuurd mag worden naar bewoners’. Ook zijn er vijf video’s opgenomen – die, zo er expliciet staat, ook niet met bewoners mogen worden gedeeld – met uitleg over de energietransitie. De woordvoerder van Van Doorninck stelt dat ze ‘geen mededelingen kan doen over de afweging van het Regionaal Energieloket’ om de geheimhouding van het document. “Maar wat mij betreft is het geen geheim wat er in het handboek staat. Het is juist bedoeld om een gesprek over te voeren.”

Arjen Lubach laat desgevraagd weten zich te onthouden van commentaar. “Alles wat ik over het onderwerp wilde zeggen heb ik in het televisie-item gezegd en daar sta ik nog altijd achter.”