Amsterdamse ambtenaren leggen dinsdagmiddag werk neer

Beeld ANP

Landelijk zitten gemeenteambtenaren al sinds 1 januari zonder cao. Onderhandelingen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) liepen tot nu toe nog op niets uit. “De werkgever kwam in februari dit jaar met een loonsverhoging van 0,5 procent,” vertelt Fred Bos van FNV. “Dat is fors lager dan de inflatie en er spreekt totaal geen waardering uit. Voor de werknemers was dat een klap in het gezicht. Er moest een ultimatum aan te pas komen om duidelijk te maken dat dat onacceptabel was.”

Vlak voor het ultimatum op maandag verliep, ontving FNV een nieuw voorstel van de VNG. Bos zegt daar woensdag met kaderleden ‘serieus’ naar te gaan kijken. “Maar voorlopig houden we de actievlag nog even in de top,” zegt hij.

FNV wil dat er landelijk voor gemeenteambtenaren 3,5 procent bijkomt, een minimumloon van 14 euro bruto per uur en ‘een goede vitaliteitsregeling voor jong en oud’. De cao Gemeenten geldt voor 170.000 gemeenteambtenaren.

Paar honderd stakers

Vorige week legden Haagse gemeenteambtenaren ook al het werk neer. Deze week is het dus de beurt aan Amsterdam. Van groenmedewerkers, vuilnisophalers tot boa's, volgens FNV doen ambtenaren uit alle geledingen eraan mee. Hoeveel er mee zullen doen, vindt Bos lastig te zeggen. “Maar het enthousiasme is groeiende, dus ik verwacht er wel paar honderd,” zegt hij.

Tijdens de werkonderbreking in Amsterdam zullen ambtenaren samenkomen bij het beeld van De Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein.