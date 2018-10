Amsterdamse advocaat wraakt alle rechters Hoge Raad

Hij spreekt van "een principekwestie", omdat de manier waarop de Hoge Raad tot een beslissing komt volgens hem te vaak "onzichtbaar en oncontroleerbaar" is.



Jebbink, onder meer de raadsman van Volkert van der G. en Astrid Holleeder, maakt bezwaar tegen het gebruik door de Hoge Raad van de zogenoemde 'reservisten'.



'Nadelig'

De Hoge Raad telt in totaal elf toegewezen rechters, maar in een individuele rechtszaak doen drie óf vijf raadslieden uitspraak.



In de praktijk echter, aldus Jebbink, kunnen die drie of vijf zich achter de schermen laten adviseren door de andere collega-rechters, de reservisten.



Jebbink: "En dan vindt onzichtbare beïnvloeding plaats, die mogelijk nadelig is voor een advocaat en zijn cliënt. Ook is dan onduidelijk of een oneven aantal rechters tot een besluit is gekomen."



De werkwijze met de reservisten is volgens Jebbink strijdig met de grondwet, de wet en het internationaal recht.



Demonstrante

De grondwet bepaalt dat niemand mag worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent, aldus de advocaat, die bovendien stelt dat de "onofficiële advisering van rechters" het recht op wederhoor schendt.



Het wrakingsverzoek is ingediend in een zaak van een demonstrante die op de publieke tribune van de gemeenteraad Zeist werd gearresteerd wegens verstoring toen zij protesteerde tegen de bouw van een gezinsgevangenis voor asielzoekers in Zeist.



Toen Jebbink de Hoge Raad vroeg of enkel de drie toegewezen rechters aan beraadslagingen meedoen of ook reservisten, kreeg hij geen antwoord.



Het wrakingsverzoek wordt door de Hoge Raad behandeld op een openbare zitting van 29 oktober om 11.00 uur.