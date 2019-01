Amsterdamse advocaat van tableau geschrapt om fraude

Toen accountants in opdracht van zijn baas onderzoek deden, leverde hij vervalste bankafschriften in.



De Amsterdamse Raad van Discipline heeft hem op 20 december uit het register gehaald, waardoor hij geen advocaat meer mag zijn.



Zijn kantoor had hem in juni al ontslagen. In het voorjaar waren bedenkingen gerezen bij zijn declaraties, waarop een accountantskantoor opdracht kreeg de zaak uit te zoeken.



Vergoedingen

De in 2010 beëdigde advocaat bleek meerdere cliënten, een rechtsbijstandverzekeraar en de Raad van Arbitrage vergoedingen op zijn privérekening te hebben laten storten. Hij had zijn privégegevens naar de klanten gemaild of het rekeningnummer van het advocatenkantoor op de declaratie vervangen door zijn persoonlijke rekeningnummer.



Zonder overleg met zijn 'sectiemanager' op het kantoor had hij cliënten bovendien kortingen gegeven.



Hij heeft zijn ex-werkgever de ten onrechte geïncasseerde bedragen terugbetaald, waaronder ook het bedrag waarvan hij toegaf dat hij het nog altijd ten onrechte op zijn rekening had.



Privéproblemen

Nadat zijn zwendel was uitgekomen en hij was ontslagen, liet de advocaat zich in augustus al van het tableau schrappen. De deken van de Orde van Advocaten in Amsterdam diende niettemin een klacht in. Voor de Raad van Discipline gaf hij privéproblemen en de hoge werkdruk als verklaring voor zijn misstappen.



De Raad van Discipline constateert zoveel fouten dat het het bezwaar van de deken gegrond verklaart en de advocaat definitief van het tableau schrapt.



Jaarlijks worden in de regio Amsterdam gemiddeld zes à zeven advocaten van het tableau geschrapt. Nu gaat het om een civilist, recent ging het ook om strafadvocaten.