Amsterdamse achtstegroepers horen vandaag op welke school ze zijn ingeloot

De schoolloting is al jaren onderwerp van discussie in Amsterdam. Beeld ANP

Het is jaarlijks een grote bron van zenuwen en stress voor achtstegroepers (en hun ouders): op welke middelbare school zijn ze ingeloot? Donderdag is het zover voor ruim achtduizend Amsterdamse kinderen, als ze de uitslag van de Centrale loting en matching krijgen, zoals de schoolloting wordt genoemd.

Alle leerlingen hebben in maart een voorkeurslijst ingeleverd. Amsterdammers met een vmbo-basis- of -kaderadvies leverden een lijst aan met vier scholen, leerlingen met vmbo-t-advies of vmbo-t/havo leverden zes scholen aan. Achtstegroepers met havo-, havo/vwo- of vwo-advies moesten een top 12 maken.

Elke leerling heeft daarna een willekeurig gegenereerd lotnummer gekregen. Op volgorde van die lotnummers zijn de kinderen op een school geplaatst. Is er geen plek meer op de eerste keuze? Dan misschien wel op de een-na-hoogste keuze – of de derde keuze, de vierde, enzovoorts.

Minder gunstig

De afgelopen jaren worden steeds minder kinderen op hun favoriete school geplaatst. Vorig jaar mocht iets meer dan 75 procent van de Amsterdamse kinderen naar de school die ze op de eerste plek hadden gezet. In 2021 was dat percentage nog 76,81, een jaar eerder 80,92 en in 2019 zelfs 83 procent.

Vooral havo/vwo’ers grijpen vaak naast hun eerste keuze: slechts 66 procent van die groep acht-leerlingen kwam vorig jaar op hun favoriete school terecht. In 2019 was dat nog 81 procent.

Discussie

De schoolloting is al jaren onderwerp van discussie in Amsterdam. Het probleem is niet dat er in totaal te weinig plekken zijn in Amsterdam, maar vooral dat de populairste scholen niet genoeg ruimte hebben om alle kinderen aan te nemen die daar graag heen zouden willen.

De koepel van Amsterdamse schoolbesturen, Osvo, heeft daarom voor deze loting 250 extra plekken gecreëerd op de populairste scholen. Vanaf volgend jaar worden alle voorrangsregels aangepast, waarmee schoolbesturen hopen op gelijkere kansen voor Amsterdamse leerlingen.

Maar hoewel een tegenvallende uitslag een bittere pil kan zijn, blijkt uit onderzoek dat de negatieve gevolgen voor kinderen erg meevallen. Zo hebben ze over het algemeen evenveel vrienden, en heeft uitgeloot worden zelfs een positief effect op hun studiehouding.