Amsterdamse achtstegroepers dupe van rekenfout: ‘Je staat machteloos’

In heel Nederland kregen bijna twintigduizend achtstegroepers een verkeerd toetsadvies, zo kwam dinsdag naar buiten. Dat is elf procent van alle leerlingen.

Het gaat om alle andere toetsen dan de centrale eindtoets, voorheen bekend als de Cito-toets. Van de commerciële toetsen IEP, Route 8, AMN en DIA kloppen de scores weliswaar, maar werden de bijbehorende adviezen niet goed berekend. In Amsterdam namen afgelopen schooljaar veertig scholen één van de vier toetsen af.

Basisscholen zijn dinsdagochtend geïnformeerd over de fout. Uit een rondgang langs Amsterdamse scholen blijkt dat de meeste scholen nog druk aan het inventariseren zijn welke leerlingen het betreft. De komende dagen zullen ouders van getroffen leerlingen worden ingelicht.

Droomschool

De gevolgen voor scholieren kunnen enorm zijn. Op basisschool De Rivieren in Amsterdam-Zuid is bijvoorbeeld een leerling die op basis van het toetsresultaat een te hoog advies kreeg en nu niet meer naar haar droomschool kan. “Op basis van het advies van haar leerkracht kon ze daar in eerste instantie al niet heen, maar op basis van de uitslag van de toets kon ze alsnog. Het is waanzin dat we haar nu alsnog moeten vertellen dat dat niet doorgaat,” zegt directeur Arno Methorst.

Op De Rivieren zijn nog drie leerlingen voor wie het schooladvies onterecht werd opgehoogd op basis van de toetsuitslag. Methorst: “Dit is balen in het kwadraat. Je voelt je verantwoordelijk voor iets wat niet jouw fout is. Je staat machteloos.” Het is overigens niet verplicht om het advies aan te passen. Dat is aan de basisschool om te beslissen.