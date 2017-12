Amsterdamse aanpak Top600 uitgerold voor psychiatrische patiënten

Dat kondigde de Amsterdamse hoofdofficier van justitie Theo Hofstee aan.



In de door wijlen Eberhard van der Laan geïnitieerde Top600 aanpak werken meerdere instanties samen om de 600 meest overlastgevende jongeren in kaart te brengen en ervoor te zorgen dat ze niet opnieuw in de fout gaan. Het Openbaar Ministerie is daar ook nauw bij betrokken. Als deze aanpak ook voor verwarde personen wordt uitgerold zal de rol van justitie minder zijn, zei Hofstee op AT5. Het OM komt alleen in beeld als de psychiatrische patiënten gevaarlijk zijn, maar in eerste instantie zal de aanpak zich beperken tot de gemeenten, GGZ-instellingen en de 'regisseur' die per casus ingezet wordt.



Vooralsnog zijn er 'enkele tientallen' mensen in beeld die in aanmerking komen voor de lijst. Volgens jaar zal de aanpak concreet worden, verwacht de afzwaaiende hoofdofficier. Hofstee treedt in februari toe tot het College van procureurs-generaal van het AD.



Samenwerking

Hofstee pleitte al eerder voor betere samenwerking tussen politie, justitie en de GGZ om verwarde personen eerder in beeld te krijgen. Naar aanleiding van de moord op Els Borst door Bart van U. opteerde hij vorig jaar voor een 'rood vlaggetje' in de systemen van de betrokken instanties, zodat mensen die te boek staan als verward en een potentieel gevaar voor de samenleving beter in de gaten gehouden kunnen worden.



Vorige week luidde de korpschef van de Nationale Politie Erik Akerboom nog de noodklok over de overlast die verwarde personen veroorzaken. De politie raakt hierdoor overbelast, waarschuwde hij. "De wijkagent driegt de nationale hulpverlener te worden." Het aantal keer dat de politie in actie moet komen vanwege een verward persoon is de afgelopen jaren flink gestegen. In 2011 gebeurde dit nog zo'n 40 duizend keer, vorig jaar lag dit aantal op 66 duizend.



Vorig jaar kondigde de gemeente Amsterdam al een 'aanjaagteam' aan dat voor een sluitende aanpak moest zorgen voor verwarde mensen en voor beteren samenwerking tussen instanties.