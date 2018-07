Amsterdamse aanpak iepenziekte werpt vruchten af

"De systematische aanplant van bomen langs de grachten was in de zestiende eeuw uniek in de wereld," ­doceert bomenconsulent Hans Kaljee, fietsend langs de Amstel. "Bomen stonden voorheen in binnentuinen of hofjes, niet in de publieke ruimte."



Aanvankelijk werden er vooral lindes geplant, maar omdat de iep beter bestand is tegen het ­leven in een drukke stad op moerasgrond, heeft deze soort zich een prominente plaats verworven in Amsterdam.