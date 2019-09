Amsterdamse aangehouden voor gewelddadige beroving van internetdate

De politie heeft woensdag een 23-jarige Amsterdamse vrouw aangehouden in het onderzoek naar de gewelddadige beroving van een twintigjarige jongen. Het slachtoffer had op 26 november 2018 afgesproken met een meisje via internet. Op de afgesproken plek in West werd hij de bosjes ingetrokken en beroofd.