Amsterdamsche Zwemclub: oudste zwemvereniging van Europa (anno 1870)

Zwemles in de Gemeentelijke Bad- en Zweminrichting, op de Westerdoksdijk in 1893. Beeld JACOB OLIE/STADSARCHIEF AMSTERDAM

In de eerste tien jaar van zijn bestaan levert de Amsterdamsche Zwemclub al een belangrijke bijdrage aan de bevordering van het zwemmen. Kort na de oprichting worden niet alleen de eerste zwemwedstrijden georganiseerd, maar in 1871 geeft de vereniging ook al gratis zwemles aan wat ‘onvermogenden’ worden genoemd. In het eerste jaar is de toeloop nog niet groot, maar in 1872 loopt het storm: meer dan 250 jongens melden zich aan. De zwemclub kan op dat moment maar tien leerlingen bekostigen, maar in de jaren daarna komt subsidie beschikbaar van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen en later ook van de Gemeente Amsterdam.

Daarmee is de club nog lang niet tevreden. Eigenlijk wil men dat in een land waar de gevaren van het water altijd op de loer liggen, iedereen de zwemkunst machtig wordt. Het ledental en de broodnodige inkomsten blijven echter nog beperkt. Het jaarverslag over 1879 maakt melding van zo’n 120 leden en donateurs. In de krant wordt daarom een oproep gedaan om lid te worden van de vereniging voor ƒ 2,50 per jaar of donateur te worden voor twee gulden. De ‘AZ’ staat overigens alleen open voor mannelijke leden.

Op 27 juni 1880 bestaat de Amsterdamsche Zwemclub tien jaar; er hangen vlaggen in de zwemschool aan de Westerdoksdijk. Het echte feest vindt plaats op zondag 18 juli, in de nabijgelegen Amsterdamse Zwem- en Badinrichting. Het is prachtig weer en het feest wordt opgeluisterd door muziek van de kapel van het regiment huzaren te Haarlem. Ruim 150 jongens en mannen komen op het programma af, niet in de laatste plaats vanwege de prachtige prijzen. Wandelaar en filantroop L.C. Dudok de Wit, beter bekend als ‘Kees de Tippelaar’ of de ‘Wandelende Hollander’, stelt een ‘aëroïde barometer’ beschikbaar voor de winnaar van het onderdeel snelzwemmen op den buik. De beste rugzwemmer wordt beloond met het boek Schwimmkunst van Adolf Graf von Buonaccorsi di Pistoja, geschonken door Het Nieuws van den Dag. Voor de winnaar van het fraaizwemmen, waaraan twintig leerlingen van de ‘Volksklasse, seizoen 1880’ meedoen, staat een ‘electro-plated sigarenstandaard’ klaar. De club stelt zelf de eerste en tweede prijs beschikbaar voor het onderdeel tobbevaren, respectievelijk een ‘cuivrée asbak’ en een ‘Zweeds lederen sigarenkoker.’

Knapen van de volksklasse

Het Nieuws van den Dag doet op 20 juli uitgebreid verslag van de wedstrijden. De verslaggever is aangenaam verrast door de verrichtingen van de ‘knapen van de volksklasse’, die ondanks dat ze pas een jaar kunnen zwemmen ‘zonder een oogwenk aarzelend op kommando te water gingen en reeds volkomen in het water op hun gemak bleken te wezen.’ Bij deze gelegenheid overhandigen de leerlingen een fraaie bedankbrief aan het bestuur van de zwemclub.

Terwijl de honderden toeschouwers het schoonzwemmen bewonderen of moeten lachen om de capriolen van de deelnemers aan het tobbevaren, delen de commissarissen van de Amsterdamsche Zwemclub kaarten uit, waarop de vele positieve effecten van zwemmen staan opgesomd. Op de achterkant is een inschrijfformulier afgedrukt, waarmee men zich als lid of donateur van de zwemclub kan opgeven. Zo komen er in het jubileumjaar 84 leden en 19 donateurs bij, bijna een verdubbeling van het ledental.

Na afloop verplaatsen de deelnemers en enkele genodigden zich naar de tuin van Café ’t IJ aan de Westerdoksdijk. Daar worden ze hartelijk toegesproken door clubvoorzitter Hugo Muller, die nog maar eens de rol van de Zwemclub bij het geven van zwemles aan het volk benadrukt. Voor het bestuur en de leden staat er vervolgens nog een feestmaaltijd klaar in hotel Adrian in de Kalverstraat. Er was ‘aan heildronken geen gebrek’, aldus Het Handelsblad; de eerste toast geldt burgemeester en wethouders, die de club niet alleen 300 gulden subsidie hebben gegeven voor het aanstellen van een instructeur, maar ook twee prijzen beschikbaar hebben gesteld voor het zwemfeest. De heildronk wordt per telegram overgebracht aan wethouder Bergsma, die per ommegaande reageert. Het menu is geheel in stijl, met tongfilet in IJ-water, Salade du Zwemschool en Dessert aquatique.

‘Nut en noodzakelijkheid van het zwemmen’

Een prijsvraag voor het schrijven van een verhandeling ‘waarin het nut en de noodzakelijkheid van het zwemmen voor iedereen op afdoende wijze wordt aangetoond’ levert twaalf inzendingen op. De jury blijkt twee inzendingen met een gelijk aantal punten te hebben beoordeeld. Na loting gaat C.H. den Hertog, hoofd van de Van der Palmschool en tevens lid van de Zwemclub, met de eer en honderd gulden prijzengeld naar huis voor zijn bijdrage Batavos arte natandi excelluise et equitatu (De Bataven blonken uit door de kunst van het zwemmen en het paardrijden).

De tekst van zijn verhandeling wordt in mei 1881 onder de titel Naar de zwemschool! als boekje uitgegeven. De oplage is liefst 5000 exemplaren, die voor vijf cent per stuk worden verkocht bij boekhandels en kiosken. Er is ook gedacht aan on- of minvermogenden; voor hen zijn gratis exemplaren van het boekje verkrijgbaar via de secretaris van de Zwemclub. De Turnvriend prijst het boekje aan: ‘Het geschrift laat zich gemakkelijk lezen en is o.i. uitstekend geschikt om den lust tot zwemmen, ook bij minder ontwikkelden, op te wekken of aan te wakkeren.’

Dit is een ingekorte versie van een verhaal uit het zomernummer van Ons Amsterdam.