Amsterdamsch Studenten Corps stopt ontgroening na meldingen grensoverschrijdend gedrag

‘Op studentenverenigingen is geen enkele plaats voor geweld of intimidatie,’ zegt Jack Koopman, rector van het A.S.C./A.V.S.V., in een persbericht. ‘Helaas hebben wij wel een aantal meldingen over incidenten ontvangen. Dat is volstrekt onacceptabel. Studenten horen verantwoordelijkheidsbesef te hebben over wat toelaatbaar en ontoelaatbaar gedrag is. Blijkbaar is dat besef er niet bij iedereen.’

Om wat voor incidenten het gaat, meldt de vereniging niet. Volgens de Volkskrant zouden verschillende studenten gewond zijn geraakt. A.S.C./A.V.S.V. geeft aan de inhoud van het krantenartikel te onderzoeken en hierop ‘op een later moment’ te reageren.

Met het stopzetten van de ontgroening wil A.S.C./A.V.S.V. ‘een duidelijk en krachtig signaal’ geven. Het is onzeker of er volgend jaar wel weer een dispuutkennismakingstijd komt. Dat kan alleen ‘als er voldoende verantwoordelijkheidsbesef’ is, zo stelt de vereniging.

Niet gemeld

Volgens de Gedragscode Promotie- en Kennismakingstijd, die de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit (VU) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) samen met studentenverenigingen opstelden, moeten verenigingen melding maken van incidenten. Dit is niet gebeurd, laat een woordvoerder van de VU namens de drie scholen weten.

“Pas na het artikel in de Volkskrant hebben we contact gehad met het A.S.C./A.V.S.V.. We willen volgende week van het bestuur horen wat er precies gebeurd is en waarom we niet direct geïnformeerd zijn.” De scholen willen dat gesprek afwachten voor ze uitspraken doen over mogelijke maatregelen.

A.S.C./A.V.S.V.

Het is niet de eerste keer dat A.S.C./A.V.S.V., met ruim 2700 actieve leden de grootste studentenvereniging van Nederland, in opspraak raakt. Rond de ontgroening in 2016 belandden drie mensen in het ziekenhuis nadat de aanstaande dispuutsleden onder meer in de gracht moesten zwemmen en tussen afval moesten slapen.

De vereniging liet daarop weten de ontgroening te ‘verbeteren en moderniseren’. “Het is tijd dat we met de maatschappij meebewegen,” zei Boris Bekkering, destijds rector van het A.S.C./A.V.S.V., in Het Parool.