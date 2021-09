Amsterdamsch Studenten Corps schaft ontgroening disputen af na geweld

De sociëteit van het Amsterdamsch Studenten Corps op de Warmoesstraat. Beeld ANP

Dit staat in een open brief op de site van het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (ASC/AVSV).

Uit intern onderzoek van het ASC/AVSV blijkt dat zes disputen zich schuldig hebben gemaakt aan grove mishandeling en vernedering. Sommige nieuwe leden zijn hierdoor mank gaan lopen of hebben er striemen, blauwe plekken en andere wonden aan overgehouden. Oudere studenten zouden hen ook stompen, trappen en klappen in het gezicht hebben gegeven. De vereniging roept alle slachtoffers op om aangifte te doen bij de politie.

Het bestuur zegt dat er een ‘drastische cultuuromslag’ nodig is om de vereniging te kunnen behouden. De huidige cultuur wordt als ‘verrot’ beschreven: ‘De Senaat is meermaals voorgelogen, misstanden worden verzwegen, verborgen en gebagatelliseerd terwijl aspirant-leden voortdurend worden gekleineerd.’ Ook wil het bestuur dat de ‘zwijgcultuur’ wordt doorbroken. Aspirant-leden mogen nu van de disputen niet met het bestuur praten en durven wegens sociale druk geen openheid te geven.

Ziekenhuis

Het bestuur van de studentenvereniging zegt dat de ontgroeningen leiden tot een slechte psychische gesteldheid van de nieuwe leden. Ook noemen ze het een ‘wonder’ dat niemand in het ziekenhuis is beland als gevolg van fysiek geweld.

Wel blijkt, zo vertellen meerdere bronnen aan Het Parool, dat een nieuw lid van het dispuut Vesta met een huidinfectie naar het ziekenhuis is afgevoerd tijdens de ontgroening. Een ouder lid van Vesta, dat niet met zijn naam in de krant wil, zegt dat de ouders van de jongen meteen zijn ingelicht, dat de jongen het goed maakt en thuis aan het herstellen is.

Jack Koopman, voorzitter van ASC/AVSV, bevestigt de ziekenhuisopname, maar zegt niet in te willen gaan op individuele gevallen. De voorzitter wil ook niet zeggen welke vijf andere disputen betrokken zijn bij de misstanden, omdat het ‘onderzoek nog loopt’. De disputen hebben wel een verbod gekregen om naar de sociëteit van het Amsterdamsch Studenten Corps te komen. Het verbod geldt niet voor de eerstejaarsleden. Oudere leden van wie bekend is dat ze bij de misstanden betrokken waren, zijn per direct geschorst.

Cultuuromslag

Om structurele verandering door te voeren richt het ASC/AVSV een College tot Herziening van de Kennismakingstijd (CHK) op. Dit orgaan moet ervoor zorgen dat de veiligheid van de aspirant-leden wordt gegarandeerd. Daarmee wordt de huidige ‘dispuutkennismakingstijd’ onder de huidige opzet voorgoed afgeschaft. ‘Leden, laat dit signaal, deze maatregelen, duidelijk maken dat het vijf voor twaalf is. Als wij onze vereniging willen behouden en er in de toekomst nog plezier aan willen beleven, is het tijd voor een drastische cultuuromslag.’