Amsterdamsch Studenten Corps presenteert maatregelen tegen misstanden bij ontgroening

Het gebouw van het Amsterdamsch Studenten Corps. Beeld ANP

Het bestuur van het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.) legde de ontgroening vorig jaar voortijdig stil. Zes disputen hadden zich volgens intern onderzoek schuldig gemaakt aan grove mishandeling en vernedering. Om de ontgroening dit jaar weer te kunnen hervatten was een ‘drastische cultuuromslag’ en ‘verantwoordelijkheidsbesef’ nodig. Die omslag denkt de vereniging met een aantal maatregelen nu te maken, schrijft ze in een persbericht.

Voor aspirant-leden bij disputen zal er voortaan geen nachtprogramma meer zijn en is er geen ruimte meer voor ‘doelloze ontgroeningsactiviteiten’. Overdag zal er door de vereniging toezicht worden gehouden. Daarnaast is de gedragscode geüpdatet.

Zwijgcultuur

De vereniging wil met aangescherpte regels ook de zwijgcultuur die heerst bij de vereniging aanpakken. Bestuurders bij disputen hebben voortaan de verantwoordelijkheid om grensoverschrijdend gedrag te melden zodat daders kunnen worden bestraft. Houden ze zich niet aan de meldplicht, dan kan het hele dispuut worden bestraft. Met als ultieme maatregel dat het dispuut niet langer wordt onderkend als onderdeel van de vereniging.

De vereniging heeft het afgelopen jaar naar eigen zeggen in samenwerking met externe consultants gespecialiseerd op het gebied van cultuurverandering 50 dialoogsessies gehouden met ruim 700 leden. Dat heeft geleid tot een een betere bewustwording van morele grenzen onder studenten, aldus de vereniging.

‘Laat duidelijk zijn dat een cultuurverandering niet binnen één jaar is gerealiseerd,’ schrijft rector Heleen Vos. ‘Toch hebben wij vertrouwen in de uitwerking van de genomen maatregelen en geloven wij dat we samen met alle leden een veilig verloop van de dispuutskennismakingstijd 2022 kunnen realiseren. Laat het kraakhelder zijn voor alle leden en aspirant-leden: voor wie zich niet houdt aan onze normen en waarden is er geen plek bij het A.S.C./A.V.S.V. De komende jaren blijft de weg naar een veilige en prettige vereniging een prioriteit.’

