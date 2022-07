Amsterdamsch Studenten Corps overweegt aangifte tegen sprekers lustrumfeest

Het pand van het Amsterdamsch Studenten Corps. Er komt een onderzoek naar uitlatingen die zijn gedaan tijdens de viering van het lustrum van de vereniging. Beeld ANP

Dat schrijft rector Heleen Vos van de studentenvereniging in een mail aan de leden. ‘We zullen juridisch advies inwinnen op basis waarvan wij zullen beoordelen of tegen de ernstige uitspraken van zondagavond aangifte moet worden gedaan.’

Maandag verscheen een filmpje online van de viering van het 34e lustrum van A.S.C./A.V.S.V. op de NDSM-werf. In speeches van mannelijke leden werden vrouwen meermaals ‘hoeren’ genoemd. Zo zouden de heren de nekken van vrouwen breken, om ‘hun lul erin te steken’. Ook werd in een speech verwezen naar vrouwen als ‘sperma-emmers’.

‘De teksten en sfeer in de zaal, met als gevolg een begrijpelijk gevoel van onveiligheid en woede onder bediening in de zaal en vrouwelijke leden, zijn absoluut niet te rijmen met de normen en waarden van onze vereniging’, zo schrijft Vos.

De vereniging heeft besloten om woensdag niet, zoals gepland, de inschrijvingen voor nieuwe leden te openen: ‘De Senaat (het dagelijks bestuur, red.) vindt het belangrijk dat de komende tijd alle tijd en energie wordt besteed aan goed onderzoek naar en een adequate reactie op deze gebeurtenissen.’

Bedreigingen

De mannelijke sprekers hebben dinsdag een verzoek tot aftreden ingediend bij de vereniging. De leden zullen ook nog hun excuses aanbieden tijdens een bijeenkomst op de sociëteit. Vos: ‘Hun terugtreden doet mij verdriet, maar ik ben het ermee eens dat hun positie sinds de gebeurtenissen van eergisteren onhoudbaar is geworden. Alle sprekers hebben een groot gebrek aan fatsoen getoond.’ Tegelijkertijd benadrukt de rector ook dat de ‘opruiing’ jegens het viertal moet stoppen. Het viertal ontving ‘fysieke en online’ bedreigingen.

Geen beurzen

De Amsterdamse universiteiten en hogeschool van Amsterdam zijn zeer ontstemd over de gebeurtenissen tijdens de lustrumviering. Zij lieten al weten dat zij komend jaar geen beurzen verstrekken aan het Amsterdamsch Studenten Corps. Dit zou pas weer gebeuren als het vertrouwen van de onderwijsinstellingen in het Amsterdamse Studentencorps was hersteld. “Het moge duidelijk zijn dat dat nog niet het geval is,” zegt een woordvoerder van de HvA, verwijzend naar de speeches tijdens de lustrumviering.

Reactie Halsema

Ook burgemeester Halsema heeft de gebeurtenissen veroordeeld. In een reactie noemt ze de gedane uitspraken tijdens het lustrumweekend ‘volstrekt verwerpelijk’. Halsema laat onderzoeken welke maatregelen zij kan nemen. Als ‘uiterste consequentie’ noemt ze het (tijdelijk) intrekken van de exploitatievergunning van de sociëteit.

Het gedrag van een deel van de mannelijke leden van het A.S.C. afgelopen zondag is onaanvaardbaar en volstrekt verwerpelijk’, aldus de burgemeester. ‘Niet alleen maken zij zich schuldig aan seksisme en discriminatie, de uitspraak ‘de nekken van vrouwen te breken’ vanaf een podium beschouw ik ook als een oproep tot geweld tegen vrouwen.’

Halsema noemt het 'wangedrag’ verder een klap in het gezicht van het dagelijks bestuur van de vereniging, dat zich volgens haar ‘ongelooflijk heeft ingespannen om de cultuur te veranderen.' De burgemeester zegt er verder van uit te gaan dat de vereniging zich volledig distantieert van de sprekers en gepaste maatregelen neemt. Ook spreekt ze haar “grote waardering en respect” uit voor de schrijvers en ondertekenaars van de brief waarin melding werd gemaakt van de toespraken. “Het zijn deze leden die de juiste koers voor ogen hebben.