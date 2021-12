Amsterdams waterverbruik laat zien hoe spannend Formule 1-ontknoping was

Als Max Verstappen en Lewis Hamilton op de finish afstormen, gaat natuurlijk niemand naar de wc. Beeld Getty Images

Tijdens de allesbeslissende Formule 1-race zondagmiddag gingen maar weinig Amsterdammers naar de wc of onder de douche. In de grafieken waarmee Waternet het waterverbruik bijhoudt, is in één oogopslag te zien wanneer de spanning om te snijden was.

Toen Verstappen en Lewis Hamilton begonnen aan hun laatste rondje, kwam het gebruik van kraan en douche zondagmiddag op het laagste niveau van de hele middag. Terwijl de coureurs aanzetten voor hun ultieme duel om het wereldkampioenschap, hielden veel Amsterdammers hun plas blijkbaar maar even op. Het waterverbruik zakte nog een stuk verder weg dan tijdens de rest van de race. Na de finish veerde dat snel weer op. Veel Amsterdammers hadden toen duidelijk hoge nood vanwege al het uitgestelde wc-bezoek.

Het eerste uur van de race werd in Amsterdam bijna 4 miljoen liter water minder verbruikt dan in het uur voorafgaand aan de Formule 1. Ook de start is duidelijk terug te zien in de watergrafiek. Pal voor de start was er een kleine piek te zien van tv-kijkers die zich snel nog even terugtrokken in het kleinste kamertje. Tijdens de start zette het Amsterdamse waterverbruik een duikvlucht in. Pas na de finish rond half 4 kwam het waterverbruik weer op het niveau van voor de race.

Waternet ziet het waterverbruik wel vaker kelderen als veel mensen op spannende momenten aan de buis gekluisterd zit, zegt een woordvoerder. Dat is bijvoorbeeld het geval bij belangrijke voetbalwedstrijden, maar ook bij de eerste, veelbekeken coronapersconferenties van vorig jaar.

Twee jaar geleden bleek al dat veel tv-kijkers in Amsterdam even de plas ophielden bij de overwinning van Duncan Laurence op het Eurovisie Songfestival. Het waterverbruik kelderde toen steeds wanneer het spannend werd bij de puntentelling.