Nieuws

Amsterdams vuurwerkverbod een jaar uitgesteld: ‘Handhaving onmogelijk door corona’

Tijdens de komende jaarwisseling zou in Amsterdam een afsteekverbod voor vuurwerk gelden. De coronacrisis gooit echter roet in het eten: het is volgens burgemeester Femke Halsema ‘onvermijdelijk’ om het verbod een jaar uit te stellen.