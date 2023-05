Amsterdams verpleeghuis De Joodsche Invalide was als een groot, warm gezin

Violist Marek Weber (1888-1964) speelt op de ziekenzaal van De Joodsche Invalide, Nieuwe Achtergracht 98 (ca. april 1930). Beeld Stadsarchief Amsterdam

Rachel Gans-Roet had in de oorlog de tegenwoordigheid van geest om het archief van De Joodsche Invalide, waar haar man Isaäc Gans (1890-1938) jarenlang directeur was, onder de vloer van haar woning in de Sarphatistraat te verbergen.

Rachel is met haar twee jongste zoons Benjamin (24) en Louis (15) in 1943 in Sobibor vermoord. Haar oudste zoon Max, die met zijn vrouw naar Zwitserland was gevlucht, vond het archief met plakboeken, foto’s, brieven en krantenartikelen over het verpleeghuis terug. Dit archief werd later door zijn zoon Wiet decennialang bewaard in diens juwelierszaak aan het Rokin.

Hannah van den Ende, auteur van het eerder verschenen boek Vergeet niet dat je arts bent over Joodse artsen in de Tweede Wereldoorlog, kreeg toegang tot het 6 meter lange archief en schreef er een boek over.

Grootscheepse inzamelingscampagne

De Joodsche Invalide (JI) werd in december 1912 aan de Nieuwe Keizersgracht opgericht om de 25 Joodse bewoners in het Stedelijk Armenhuis op te nemen. Volksrebbe Meijer de Hond, die aan de wieg stond van het Joodse ‘gesticht’ voor ouden van dagen, invaliden en andere behoeftigen, vond dat deze ‘brave, Joodse lieden’ niet thuishoorden tussen kleine criminelen en alcoholisten in het armenhuis.

Er werd een grootscheepse inzamelingscampagne opgezet. In menig Joods huishouden stond het bekende busje De Joodsche Invalide, een soort spaarpotje, op de schoorsteenmantel waarin wekelijks geld werd gestopt. Dankzij onder meer donaties en een benefietavond met muziek en cabaret in het Kurhaus in Scheveningen kon later een dependance op de Nieuwe Keizersgracht worden ingericht.

Een advertentie voor de bouwloterijen 1932 uit het boek van arts Hannah van den Ende. Bij de loterijen konden grote prijzen worden gewonnen waaronder piano’s en zelfs huizen. Beeld boek ‘De Joodsche Invalide’

Al snel daarna ontstond het plan om een groot tehuis op te richten aan de Nieuwe Achtergracht. Via straatcollectes, loterijen en aansprekende advertenties werd het geld binnengehaald. Bij de loterijen konden grote prijzen worden gewonnen, verstrekt door Joodse en niet-Joodse ondernemers, waaronder piano’s, een Wilhelminabiljart, motorfietsen, schrijfmachines en zelfs huizen.

In december 1926 opende de nieuwe JI met slaap- en ziekenzalen, kamers voor blinden, naaikamers, dagverblijven voor mannen en vrouwen en dienstwoningen. Het credo was: een ‘tehuis’ en niet een gesticht met gestichtskleding. De mensen die er lagen, waren geen patiënten of verpleegden, maar bewoners.

De verpleegideeën waren modern. Men ging uit van validiteit en niet van invaliditeit van de bewoners. Ze kregen nuttige werkjes te doen als brailletypen, mattenvlechten of handwerken. Verder werden uitjes georganiseerd naar de bloembollenvelden, Zandvoort en Scheveningen. Bekende artiesten als Louis en Heintje Davids en musici, onder wie Sam Swaap, concertmeester van het Concertgebouworkest, traden er op.

In de watten gelegd

De bewoners waren, aldus een standaardwerk over Amsterdamse ziekenhuizen, ‘senielen, blinden, invaliden met lichte geestesdefecten, die een bewogen levensgeschiedenis achter de rug hebben maar nu in dit huiselijke milieu een rustige pied-à-terre gevonden hebben’.

De bloeitijd lag rond 1930, toen directeur Isaäc Gans, Esther Mok (hoofd van de verpleging) en arts Samaja Premsela een gouden trio vormden. “Ze stonden bekend om hun menselijke aanpak. De Joodsche Invalide zagen ze als een groot gezin. De bewoners werden in de watten gelegd, boterkoek bij de thee, lekker eten en goede medische verzorging,” zegt Van den Ende.

In het verpleeghuis zaten veel Asjkenazische Joden uit de oude Jodenbuurt, zegt Van den Ende. “Als je rijk was, gaf je geld maar ging je liever niet zelf naar de JI. Het had geen hoge status om er patiënt te zijn, omdat het idee was dat je door liefdadigheid geholpen werd.”

Een luisterend oor

De leiding zag erop toe dat de verpleging van de inmiddels 400 bewoners met ‘nesjomme’, met Joodse ziel, geschiedde. Een luisterend oor en huiselijke, liefdevolle sfeer waren in hun ogen belangrijk. Alle drie, schrijft Van den Ende, hadden dezelfde toegewijde werkstijl, gingen langs de bedden en namen de tijd voor een praatje.

Een verpleger die klaagde over een ‘lastige patiënt’ kreeg er van Mok van langs. ‘We kennen geen lastige patiënten. Patiënten zijn patiënt, die zijn ziek. Als je die niet kunt behandelen, ben jij degene die lastig is.’

Volgens Wiet Gans was zijn grootvader pas echt tevreden als de mensen die in de JI lagen uitgebreid durfden te mopperen en klagen.

In 1938 werd de JI vanwege de grote vraag uitgebreid met een hoekpand aan het Weesperplein met veel ramen, lucht, (zon)licht en een daktuin. Het ging al snel ‘het glazen paleis’ heten. Bewoners zaten er eerste rang: elke ochtend zagen ze de stoet Joodse marktlui uit Oost met handkarren vol koopwaar naar het Waterlooplein trekken en ’s avonds weer terugkeren.

Moreel dilemma

De JI werd aan het begin van de oorlog als een veilige plek gezien omdat zieken aanvankelijk niet op transport hoefden, maar het onheil was niet af te wenden. Op 1 maart 1943 werd de JI leeggehaald en werden de bewoners naar de concentratiekampen gedeporteerd. Enkele bewoners die mobiel waren wisten nog te ontsnappen, sommigen waren eerder door hun familie weggehaald.

De nacht van 28 februari 1943 stond het overgebleven personeel voor een moreel dilemma: je eigen hachje redden of je zorgplicht vervullen. Verpleegkundige Chawa Bornsztajn verhaalde hoe ze die nacht in haar eentje mensen op twee verdiepingen verzorgde om uiteindelijk toch nog net op tijd onder te duiken. Ze overleefde de oorlog.

Na de oorlog werd de JI een opvangcentrum voor mensen uit de concentratiekampen, thans is het het hoofdkantoor van de GG&GD.

Hannah van den Ende: De Joodsche Invalide, Boom uitgevers, €29,90.

Luister ook naar onze podcast Amsterdam wereldstad: