Amsterdams-Thais stel vermoord in huis Ceintuurbaan

Nadat naasten van Hoovers zich ongerust bij de politie hadden gemeld omdat hij tegen zijn gewoonte in al twee dagen onbereikbaar was, vonden agenten het stel rond half twee maandagmiddag in de woning op tweehoog. De politie meldt 'gezien de omstandigheden rekening te houden met een misdrijf'.



De Hoek van Holland

Hoovers, die in het beruchte Thaise sekstoeristenoord Pattaya sinds 2002 een Hollands eetcafé uitbaatte, de Hoek van Holland, was volgens bekenden voor enkele maanden in Amsterdam.



Zijn vriendin en hij verbleven in de bovenetage in De Pijp. De scooter waarop ze zich in de stad verplaatsten, staat nog voor de deur. Hoovers' kleurrijke levensloop liep van de Amsterdamse Wallen langs de muziekwereld en de vechtsport naar Thailand. Daar ging hij eind jaren negentig 'met pensioen' in Pattaya, dat vooral bekend is als een plek waar Westerse mannen naar toe trekken voor de vele prostituees.



In Amsterdam was Hoovers vanaf 1991 actief als muziekproducent met zijn bedrijf Outland Records. Onder dezelfde naam opende hij een platenzaak op de Nieuwendijk, waar ook de kaartverkoop werd gehouden voor feesten in de toen zeer populaire Club iT.



Chemistry

Toen was Hoovers al een bekende naam in de Nederlandse vechtsportwereld, die in de jaren tachtig en negentig internationaal in hoog aanzien stond. Hoovers was als begeleider actief van een aantal bekende vechters.



Midden jaren negentig was hij een van de oprichters van de populaire housefeesten onder de naam Chemistry. Dat avontuur liep volgens sommige berichten in de media niet goed af: Hoovers zou naar Thailand zijn vertrokken omdat hij schuldeisers achter zich aan had, al is het fijne daarvan niet bekend.



In de prostitutiebuurt van Pattaya verkocht Hoovers in Hoek van Holland onder meer kroketten, frikadellen en broodjes pindakaas.



John Mieremet

Hij had ook contact met de in Pattaya neergestreken Amsterdamse crimineel John Mieremet, voordat die daar in 2005 werd geliquideerd. Al toen hij nog in Amsterdam woonde werd hij wel gezien in het gezelschap van mensen uit het Amsterdamse criminele milieu.



In Thailand richtte Hoovers zich naast zijn werk als kroegbaas op het trainen van thaiboksers en het organiseren van vechtsporttoernooien, waarbij hij veel baat had van zijn netwerk in het wereldje. Hij trad ook op als scheidsrechter.



Voor de toernooien in Pattaya regelde hij buitenlandse vechters. Zo verdiende hij op allerlei manieren geld: naar eigen zeggen was Hoovers in Pattaya behalve kroegbaas ook een steun voor buitenlanders die met de politie in aanraking kwamen - zowel voor slachtoffers van straatcriminaliteit als voor drugscriminelen.



Tae

In Pattaya trouwde hij met zijn Thaise vriendin, die hij Tae noemde, en die hij had ontmoet in een massagesalon waar zij werkte. Ze was toen zestien jaar oud. Samen waren zij in Amsterdam, na een vakantie in Ibiza.



De politie roept getuigen op zich te melden als zij wat weten over de achtergronden van de dood van het stel.