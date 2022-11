Amsterdams techbedrijf Messagebird ontslaat derde van personeel, topman trekt boetekleed aan

Het personeel is dinsdag op de hoogte gebracht van de tweede ontslagronde in een maand tijd. Op 31 oktober werd ook al afscheid genomen van personeel waardoor het personeelsbestand in korte tijd met 31 procent zal krimpen.

‘Het spijt me zeer dat ik deze stap neem en ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor de beslissingen die eraan voorafgingen,’ schrijft Vis aan zijn personeel. Volgens de topman moet hij een deel van zijn personeel laten gaan omdat er ‘een aanzienlijke verschuiving in de wereldeconomie’ gaande is die leidt tot stijgende inflatie en rente en ‘een verandering in de manier waarop bedrijven worden gewaardeerd’.

Dreigende recessie

Vis is ervan overtuigd dat de wereldeconomie in 2023 in een recessie zal belanden en hoewel 2022 voor Messagebird met groene cijfers zal worden afgesloten, moet hij maatregelen nemen om het bedrijf ook in 2023 gezond te houden, zegt hij.

Vorig jaar verdubbelde het personeelsbestand van Messagebird nog en nam het bedrijf een andere grote, Amerikaanse speler binnen de branche over. “Als Europees bedrijf wilden we nu eens de andere kant van de oceaan een tik geven. Het is onderbelicht hoe belangrijk de rol van de Nederlandse techsector eigenlijk is,” zei Vis daarover in Het Parool. De omzet van het bedrijf groeide mede daardoor van 434 miljoen euro in 2021 naar 600 miljoen euro in 2022.

Ook andere techbedrijven hebben last van de hoge inflatie en stijgende rente en daardoor moeite groeikapitaal aan te trekken. Onder andere flitsbezorgers lukt het slecht nieuwe investeerders aan te trekken. Zij proberen daarom nu sneller groene cijfers te schrijven.