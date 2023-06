Amsterdams studentencorps krijgt voor derde jaar op rij geen geld van hoger onderwijs

Het pand van het Amsterdamsch Studenten Corps aan de Warmoesstraat. Beeld Ramon van Flymen/ANP

Het vertrouwen in het corps is nog niet hersteld. In 2021 werden de beurzen van het Amsterdams hoger onderwijs aan het A.S.C./A.V.S.V. – met een waarde van 15.000 euro – voor het eerst ingetrokken, nadat er tijdens de ontgroeningen van dat jaar geweldsincidenten plaatsvonden. Ook mocht de vereniging geen nieuwe leden werven, of zichzelf promoten op de onderwijsinstellingen.

De sancties zouden worden opgeheven zodra het vertrouwen hersteld was, maar de nodige ‘drastische cultuurverandering’ die volgens het bestuur onmisbaar was, bleef uit. Een jaar later, in 2022, werden er tijdens het lustrumdiner verschillende vrouwonvriendelijke uitspraken gedaan en werd er een omstreden ‘act’ ingehuurd, waarbij halfnaakte vrouwen op de hoofden van mannen bonkten.

Ook dit jaar is het niet gelukt het tij te keren. Recent onderzoek van advocatenkantoor De Roos & Pen stelt dat er bij het corps een geweldscultuur heerst die tot breuken, kneuzingen, een hersenschudding en mishandeling heeft geleid. De vereniging maakte daarvoor excuses, maar wil het volledige rapport niet openbaar maken.

Er is door het corps, volgens burgemeester Halsema, onvoldoende actie ondernomen om het tij te keren, zei ze vorige week in deze krant. Ze gaat streng toezien op het Amsterdamsch Studenten Corps (A.S.C./A.V.S.V.) en overweegt de sociëteit voor langere tijd te sluiten.

Geheimhoudingsplicht

De UvA, VU en Hogeschool van Amsterdam houden de geldkraan nog tenminste een jaar dicht. Toch hoeft het corps zich financieel gezien nog geen zorgen te maken. Vorig jaar sprong de Vereniging van Reünisten financieel bij. “Ik kan me niet voorstellen dat we dat dit jaar anders gaan doen,” zegt Arthur Knipping, voorzitter van de Vereniging van Reünisten. “Ik wist nog niet dat het corps ook dit jaar geen geld krijgt. Maar er is meer reden dan ooit om een goed bestuur te hebben en daaraan bij te dragen.”

Burgemeester Halsema vindt dat het corps gekenmerkt wordt door een ‘omerta’: “Een geheimhoudingsplicht die ervoor zorgt dat slachtoffers van geweld onbeschermd en vogelvrij zijn, terwijl de daders van geweld weten dat hun gedrag binnenskamers blijft.”