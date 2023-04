Amsterdams studentencorps biedt excuses aan voor structureel geweld

ASC/AVSV. Beeld Desiré van den Berg

De mannelijke aspirant-leden van het Amsterdamse studentencorps ASC/AVSV werden in de periode van 2017 tot 2021 hardhandig onthaald op hun nieuwe disputen, blijkt uit onderzoek van advocatenkantoor De Roos & Pen. Ze werden geschopt, geslagen en gestompt. In de herendisputen werden nieuwkomers structureel onderworpen aan fysiek geweld tijdens hun ontgroening.

“Voor het onderzoek zijn bijna honderd mensen gesproken,” zegt Sebastiaan Klaver, rector van ASC/AVSV tegen de krant. “Slachtoffers natuurlijk, maar ook daders, ouders en reünisten. Alleen onder deze voorwaarden kregen we leden bereid om te vertellen.”

De mishandelingen waren structureel volgens het rapport, dat slechts in beperkte mate met de buitenwereld werd gedeeld. Zo vond het advocatenkantoor geen enkel herendispuut waar nooit geweld werd gebruikt tegen de aspiranten. In enkele mannenhuizen was het zelfs gebruikelijk om een datum te prikken waarop de nieuwelingen in elkaar werden geslagen. Het ging er hard aan toe: het geweld leidde in ieder geval tot striemen, kneuzingen en hersenschuddingen. Sommige nieuwkomers liepen mank na hun mishandeling.

Ondanks de fysieke en mentale mishandelingen is ASC/AVSV niet van plan om de politie in te schakelen. Klaver: “Vorig jaar hebben we leden actief gestimuleerd om aangifte te doen, maar voor zover ik weet is niemand naar de politie gestapt. Dat maakt het ook voor de vereniging lastig om juridische stappen te ondernemen tegen individuele daders.”

Excuses

Het corps maakt wel excuses: “De omvang, ernst en aard van de vele misstanden hebben ons geschokt. We willen onze excuses aanbieden aan iedereen die heeft geleden onder de kennismakingstijd van onze vereniging in voorgaande jaren. Het is duidelijk dat onze verenigingscultuur verrot was.”

Nadat de Amsterdamse universiteiten en de Hogeschool van Amsterdam geen beurzen meer gaven aan het Amsterdamsch Studenten Corps, voerde ASC/AVSV vorig jaar na tal van grensoverschrijdende gedragingen al enkele maatregelen door. Zo vergrootte het corps het toezicht op aspirantleden en werd het nachtprogramma opgeschort. Aspiranten slapen sindsdien in gymzalen, omdat de misstanden vaak plaatsvonden in dispuutshuizen. Inmiddels zijn ook interne vertrouwenspersonen aangesteld.

De Roos & Pen adviseert ASC/AVSV de structuur van de vereniging te veranderen en het disputenstelsel te heroverwegen. Klaver neemt dat advies in overweging.

De Roos & Pen voerde het onderzoek uit in opdracht van de studentenvereniging zelf. De directe aanleiding daarvoor was het voortijdig afbreken van de ontgroening in de zomer van 2021. Toen raakten zes disputen – waaronder dat van de huidige voorzitter – in opspraak na geweld tegen ‘nuldejaars’. In 2017 deed een aspirant-lid al aangifte nadat hem een tand uit de mond was geslagen.

