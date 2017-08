Amsterdams speciaalbiertje uit je Heineken thuistap

De biergigant en de biervlo slaan de handen ineen. Heineken laat sinds kort bier van vijf Amsterdamse gildebrouwers toe op zijn thuistap Sub. Gekoeld thuisbezorgd.Heineken bracht de Sub vier jaar geleden uit. Niet alleen voor het huismerk, maar ook voor de speciaalbieren van dochters Affligem, Brand of Hofbräu Kaltenhausen en de speciaalbrouwsels Heineken H41 en H71.



Voor het eerst laat de brouwer nu concurrenten toe - kleine concurrenten. De internationale tak van de biergigant, waar biertap Sub onder valt, werkt samen met de Amsterdamse speciaalbiertransporteur Bottel. Deze bierstart-up bezorgt sinds het najaar brouwsels van 11 Amsterdamse microbrouwers thuis, in eigen literflessen. Sinds twee weken zijn daar de plastic Torps, de munitie voor de Sub, aan toegevoegd.



Vers bier

Bottel vult de fusten, eigenlijk dubbelwandige plastic flessen, zodra er een bestelling binnenkomt. "We zijn helemaal gericht op vers bier," zegt een woordvoerder van Bottel, "en niks verser dan bier uit de tap. Maar dan moet je er ook voor zorgen dat het zo vers mogelijk aan huis komt."



Voor de bezorging zijn de fietskoeriers van Tring Tring ingeschakeld. Die komen vooralsnog alleen op dinsdag- en donderdagavond langs. 5 van de 11 brouwers doen mee aan de proef, waaronder De Prael, Two Chefs Brewing en Gebrouwen door Vrouwen.



"We weten eigenlijk niet eens hoe lang de proef duurt. Het is nu vooral kijken of de klant naast bier in flessen ook behoefte heeft aan bier uit zijn eigen stad."



Een tweeliterfustje speciaalbier kost afhankelijk van het brouwsel 18 tot 23 euro, inclusief bezorging in Amsterdam. Die prijs is vergelijkbaar met bezorgprijzen voor bier op fles, maar fors duurder dan de 6 tot 8 euro bij Heineken.



Bottel opende twee maanden geleden al een eigen bierzaak aan de Overtoom en is inmiddels doorgedrongen tot Amsterdamse winkels; de speciaalbieren zijn onder meer te koop bij Spar.