Amsterdams restaurant gaat aangifte doen tegen ‘QR-weigerende’ demonstrant

Demonstranten op de Dam tijdens een protestmars tegen de huidige coronamaatregelen. Restaurant Bravi Ragazzi ligt op een steenworp afstand van de Dam. Beeld ANP

Het incident gebeurde zondagmiddag bij restaurant Bravi Ragazzi, op een steenworp afstand van de coronademonstratie op de Dam. Een vrouw die aanwezig was bij de coronademonstratie wilde naar het toilet en zocht volgens Jesterhoudt ter plaatse een valse QR-code op internet. Toen een medewerker haar daarmee confronteerde, liep de situatie uit de hand.

“De vrouw ging helemaal uit haar plaat en probeerde een heel terras op te jutten,” zegt Jesterhoudt, die door een andere demonstrant van dichtbij gefilmd werd. “Wij hebben weleens vaker te maken met gasten die weigeren QR-codes te overleggen en vervolgens stennis lopen maken, maar dit was toch wel echt een dieptepunt.”

Diefstal

Beelden van het incident circuleren op sociale media en zijn al ruim 100.000 keer bekeken. In de ruim twee minuten durende video is te zien dat de terrasgast weigert te betalen voor haar drankjes en eten en het restaurant met de rekening laat zitten. “De eigenaar zegt dat hij van Joodse afkomst is, nou, dan heeft hij niet goed geleerd van de Tweede Wereldoorlog,” bijt ze Jesterhoudt toe. “Ik zit op een terras en ben niet welkom. Ik ga niks betalen.”

De vrouw loopt vervolgens weg en Jesterhoudt zet de achtervolging in, omdat er volgens hem sprake is van diefstal. Uiteindelijk laat hij het er bij zitten. “We vonden het incident al vervelend genoeg. Het leek wel alsof dit een vooropgezet plan was. Die meneer stond klaar met de camera om alles vast te leggen, om ons op die manier in een verkeerd daglicht te plaatsen. Vreselijk asociaal, heel jammer dat het zo moet.”

Steunbetuigingen

De filmer, van wie de identiteit niet bekend is, verzekert het restaurant in de video dat het filmpje ‘viraal gaat’ en dat ze moeten rekenen op negatieve reacties. ‘Dit gaan ze in de portemonnee voelen!’ roept hij onder meer.

Het tegendeel is volgens Jesterhoudt gebleken. “We zijn overladen met telefoontjes, appjes, e-mails. Iedereen steekt ons een hart onder de riem. Ze zeggen dat wij juist goed gehandeld hebben en dat de mensen op het filmpje zich van een slechte kant lieten zien.” De vrouw in kwestie is volgens Jesterhoudt een dag later teruggekomen om een deel van de rekening alsnog te betalen. Excuses zou ze niet hebben gemaakt.

Jesterhoudt is van plan aangifte te doen vanwege de uitspraken van de vrouw. “Ze schold me uit voor NSB’er, nazi en weet ik nog wat allemaal. Terwijl ze weet dat ik van Joodse komaf ben. Ik snap niet dat in die discussie mijn achtergrond erbij moet worden gehaald. Ik vind dat vrij respectloos.”

De vrouw in het filmpje was onbereikbaar voor een reactie. Vanwege de controverse zijn haar accounts op sociale media offline gehaald.

Walkouts

Zogenoemde walkouts, het niet betalen van rekeningen, komen volgens Jesterhoudt vaker voor en schaden zijn restaurant extra hard op een moment dat ze dit al niet kunnen gebruiken. Hij is na het incident een crowdfundingsactie begonnen.

“Niet om onze kosten te dekken, maar juist om een positief signaal af te geven naar de mensen die geen QR-code kunnen overleggen. Wij willen graag iedereen die dat wil, vragen een kleine donatie te doen, zodat wij wat terugdoen voor de zwakkeren in de samenleving en hun een broodje of een kop koffie kunnen aanbieden.”

Demonstratie

Tegenstanders van de coronamaatregelen demonstreerden afgelopen zondag in het centrum van Amsterdam. De actievoerders verzamelden zich om 12.00 uur op de Dam, waarna ze een wandeltocht door het centrum maakten. “Wij strijden voor nieuwe, goede, eerlijke politiek, al lijkt vooral dat laatste het lastigst. Het invoeren van het medisch paspoort en de daarbij horende QR-code zijn de kers op de taart van het toch al schandalige buitenproportionele coronabeleid. Dit moet stoppen!,” aldus initiatiefnemer Michel Reijinga.