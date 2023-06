Amsterdams raadslid Yolanda Hoogtanders wordt de eerste VVD-burgemeester van Roermond

Yolanda Hoogtanders wordt burgemeester in Roermond. Beeld Mariet Dingemans

Haar voordracht werd vanavond bekendgemaakt in een extra ingelaste raadsvergadering in Roermond. De 51-jarige Yolanda Hoogtanders noemt het in een eerste reactie een grote eer dat haar sollicitatie geleid heeft tot een burgemeesterschap. “Je gaat zo’n proces in en je voelt dat er een enorme klik is, maar je weet helemaal niet of dat uiteindelijk leidt tot een benoeming. Ik ben heel blij.”

Vorig jaar begon Hoogtanders aan haar allereerste raadstermijn in Amsterdam. Daar voerde ze het woord over onder meer armoedebeleid en zorg, waar ze zeker het eerste halfjaar opviel met openlijke kritiek op het functioneren van toenmalig wethouder Shula Rijxman. Hoogtanders was één van de weinigen die openlijk zei dat Rijxman niet goed voorbereid in de commissies zat.

Met haar burgemeesterschap keert Hoogtanders terug naar Limburg, waar ze geboren is en achttien jaar heeft gewoond. In Amsterdam werkte ze naast haar raadswerk als consultant in het sociaal domein en als adviseur. Eerder was ze ook jaren directeur van leerwerkbedrijf Werkom. Ze is ook voorzitter van de Raad van Toezicht van het IJburg College.

Laurent Staartjes

Hoogtanders noemt het afgelopen jaar als raadslid leerzaam en zegt dat het een goede voorbereiding was voor een volgende stap. “Ik heb heel veel belangstelling voor het openbaar bestuur, maar ben meer een bestuurder dan een volksvertegenwoordiger. Dat werd me de afgelopen tijd steeds duidelijker. Dan is burgemeester zijn toch de beste plek voor waar mijn hart ligt.”

De Amsterdamse VVD-fractievoorzitter Claire Martens zegt in een korte reactie dat de fractie blij is voor de bewoners van Roermond. Ze denkt dat Hoogtanders met haar kennis van de zorg en het sociale domein veel kan betekenen voor de stad. Het ligt in de lijn der verwachting dat Laurent Staartjes, die bij de verkiezingen net buiten de boot viel, haar opvolgt. Hij is momenteel actief in stadsdeel West als stadsdeelcommissielid.

Conflicten

Vanuit de Roermondse politiek klinken ondertussen hoge verwachtingen. Majestueus, sprankelend en een vrouw met statuur, zeiden de raads- en collegeleden maandagavond na de bekendmaking. Dré Peters (LVR), voorzitter van de vertrouwenscommissie, noemde haar de beste kandidaat. “Ein maedje oet Ech dat dialect spreekt. Die altijd carnaval heeft gevierd in Roermond, de dochter van een vader die bij Philips heeft gewerkt.”

Tegelijkertijd gaat Hoogtanders met haar stap naar Roermond ook een ongewis avontuur aan in een stad die politiek lastig is. Vorig jaar moest toenmalig burgemeester Rianne Donders nog opstappen als gevolg van een langslepend conflict met de omstreden politicus Jos van Rey, die inmiddels opnieuw wethouder is. Hoogtanders heeft geen ervaring als wethouder of burgemeester.