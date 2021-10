Amsterdams Pon wordt ’s werelds grootste fietsfabrikant

De fabriek van Gazelle in Dieren. Beeld AFP

Pon voegt de Amerikaanse fietsfabrikant toe aan zijn eigen merken als Gazelle, Urban Arrow en Swap. De combinatie tussen de fietsactiviteiten heeft een gezamenlijke jaaromzet van 2,5 miljard euro. Het stoot daarmee het Taiwanese Giant gevolgd door het Nederlandse Accell (Batavus, Sparta) van de troon als grootste fietsfabrikant ter wereld.

“Dit is een doorbraak in de VS,” zegt een woordvoerder namens Pon. “Schwinn is de grootste fietsfabrikant in de VS. Cannondale kennen we hier vooral van racefietsen, maar heeft in Noord-Amerika ook een compleet portfolio.”

Dorel is al actief in Nederland, waar in het Utrechtse Woudenberg het Europese hoofdkantoor staat. Deze zomer verhuisde de Europese fietsfabriek van Cannondale van Oldenzaal naar een splinternieuwe vestiging in Almelo. In 2015 vernieuwde Gazelle zijn fietsfabriek in het Gelderse dieren.

Wat de deal betekent voor beide fabrieken of voor het hoofdkantoor van Dorel in relatie tot het hoofdkantoor van Pon in Amsterdam, is nog niet bekend. Wel sluit het bedrijf op voorhand personele ingrepen uit.

Elektrische fietsen

“Deze overname is gericht op groei,” zegt de woordvoerder. “De hele fietsindustrie zit in Europa en de VS in de lift. Pon Bike is de afgelopen jaren fors gegroeid maar Dorel heeft ook al acht kwartalen groei in deze markt achter zich. Het bedrijf heeft alle mogelijkheden en middelen nodig om fietsen produceren. Er zit niet zoveel overlap in. En Pon wil juist een zo breed mogelijk portfolio hebben.”

Pon werd in 2012 actief in de fietsenbranche met de overname van het Nederlandse Gazelle, later uitgebreid met overnames van fietsmerken in Duitsland en de VS. Inmiddels is volgens het bedrijf 70 procent van de verkochte rijwielen elektrisch, terwijl die markt in Noord-Amerika nog in de kinderschoenen staat. Andersom verkoopt Dorel veel meer fietsen online, waar Pon nog voornamelijk leunt op verkoop bij het steeds verder afnemende aantal fietshandelaren.

De overname moet nog worden goedgekeurd door monopolieautoriteiten in Nederland en de VS. “We verwachten geen problemen, maar het is nog te vroeg om iets te zeggen over hoe dit uitpakt voor de verschillende activiteiten.”

Nare bijsmaak

Met de overname spoelt Pon een nare bijsmaak van de mislukte overname van het Nederlandse Accell drie jaar geleden weg. Pon haalde toen in het geheim een vijfde van de aandelen van de beursgenoteerde concurrent binnen, maar directie en aandeelhouders van Accell zagen niets in een fusie. Pon maakte het Accellbelang eerder dit jaar voor circa 140 miljoen euro te gelde.

Pon, dat in 2019 zijn hoofdkantoor aan het Amsterdamse Stadionplein vestigde, is daarnaast van oudsher actief in de autoverkoop, onder meer als dealer van merken uit de Volkswagen Groep. Het hele Pon Holdings, dat nog altijd grotendeels in handen is van de familie Pon, zet in totaal jaarlijks 8 miljard euro om. Deze zomer deed het concern, met onder meer Volkwagen, al een bod op autoverhuurder Europcar, dat onlangs werd verhoogd naar 2,5 miljard euro.