Amsterdams politiepersoneel krijgt, na docenten en zorgverleners, ook voorrang op huurwoningen

In ruim een jaar tijd zijn 140 woningen met voorrang toegewezen aan docenten en medewerkers uit de zorg. Op een totaal van ruim 160.000 sociale huurwoningen in Amsterdam, en ongeveer 6500 wisselingen per jaar, lijkt dat op het eerste gezicht geen groot aantal.

Toch is wethouder Laurens Ivens (Wonen) zo te spreken over het project, dat hij de groep mensen die ervoor in aanmerking komt, verruimt. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers van de Amsterdamse politie veel moeite hebben met het vinden van geschikte woonruimte. Het wordt daarmee de derde beroepsgroep die zó belangrijk is voor de stad dat het vertrek van deze groep uit de stad met een noodgreep gestuit moet worden.

Noodgreep

Want voorrang op de (huur)woningmarkt blijft een noodgreep, erkent ook Ivens. “De echte oplossing ligt bij het herstel van de woningmarkt, want elke woning die we met voorrang aan een leraar kunnen verstrekken, gaat niet naar iemand anders op de lijst die hem ook hard nodig heeft.”

In totaal gaan woningcorporaties en de samenwerkende vastgoedontwikkelaars de komende tijd 500 sociale en middeldure huurwoningen beschikbaar stellen. Dat er nu pas 140 woningen (125 van corporaties en 15 van ontwikkelaars ) zijn verdeeld, heeft diverse oorzaken.

Middenhuur

Het blijkt flink wat tijd te kosten om de zoekers en het woningaanbod bij elkaar te brengen. Ook is duidelijk geworden dat de woningen die vastgoedbeleggers aanbieden minder populair zijn, omdat ze met een prijs tussen de 700 euro en 1000 euro duurder zijn dan een sociale huurwoning.

“Er is de laatste jaren veel aandacht voor extra middenhuur, maar deze regeling laat zien dat je daar ook vraagtekens bij kunt plaatsen”, zegt Ivens. “Voor alleenstaanden in de zorg of het onderwijs is het vaak te duur.”

Kieskeurig

Tegelijkertijd wordt na het eerste jaar duidelijk dat beroepsgroepen die in aanmerking komen voor de regeling ook kieskeurig zijn en sommige woningen weigeren, waardoor er vorig jaar 36 adressen uit het aanbod niet zijn verhuurd. Dit kan te maken met de prijs, maar ook met de buurt of de parkeermogelijkheden.

Door de regeling aan te scherpen wil Ivens het aantal geaccepteerde woningen omhoog krijgen. Zo krijgen de toegelaten beroepsgroepen nog maar 1 jaar de tijd om een geschikte woning met voorrang te accepteren en mogen zij nog maar twee keer een woning weigeren.

Ivens: “De verhuurders hebben op mijn verzoek meegedaan aan dit project. Als we dit niet efficiënter maken, sta ik de volgende keer dat ik iets nodig heb met een mond vol tanden.” De wethouder probeert ook afspraken te maken met ontwikkelaars dat zij nieuw opgeleverde woningen beschikbaar houden voor zorgpersoneel en onderwijzers, in ruil voor flexibelere bouwvoorwaarden.

Bouwvakkers

Of het aantal beroepen nog verder wordt uitgebreid, durft de wethouder niet te zeggen. “De lijst met beroepsgroepen die je wilt behouden in je stad is eindeloos; ik heb ook bouwvakkers al voorbij horen komen,” zegt de wethouder. “Belangrijk is dat de werkgevers in een beroepsgroep ook meer gaan doen om essentieel personeel te behouden voor Amsterdam. Een voorrangsregeling kan daar iets extra’s bij zijn.”

De voorrangsregeling is overigens niet het enige middel dat Amsterdam gebruikt om de stad toegankelijk te houden voor de beroepsgroepen. Leraren kunnen via hun school een gratis parkeervergunning aanvragen en ook van werkgevers wordt verwacht dat zij hun best doen om personeel te helpen bij zaken zoals huisvesting of vervoer.