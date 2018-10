Amsterdams onderzoek biedt hoop aan diabetespatiënten

We zijn in een voorzichtige jubelstemming De wetenschappers

Jacques Bergman, hoogleraar en maag-, darm-, leverarts aan het Amsterdam UMC: "Door deze behandeling kan het gebruik van insuline worden uitgesteld of misschien wel worden voorkomen. Dat is veelbelovend."



Zelfs een jaar na de ballonbehandeling - die ongeveer een uur duurt - is bij 90 procent van de patiënten de ziekte stabiel. Zij slikken nog wel dagelijks medicijnen, maar door de lagere bloedsuikerspiegel lopen zij bovendien minder kans op hart- en vaatziekten, nierfalen, blindheid en gevoelloosheid in handen en voeten.



Geschikt

De nieuwe vinding lijkt in eerste instantie geschikt voor zo'n 70 duizend 'grensgevallen': patiënten die nu al pillen slikken, maar inmiddels een zo hoog bloedsuikergehalte hebben dat ze op korte termijn insuline moeten gaan spuiten.



Een nieuwe internationale studie onder honderd patiënten moet dit resultaat nog eens bevestigen.



Momenteel hebben een miljoen Nederlanders diabetes type 2, onder wie 700 duizend patiënten die nog géén insuline spuiten. De professor hoopt dat deze groep in de toekomst nooit een naald in been of buik zal hoeven steken.



Mogelijk kan zelfs een deel van de insulinespuiters van hun dagelijks prikbeurt worden verlost na de ballonbehandeling. Ook hier doet hij - als enige in de wereld - onderzoek naar in klein studieverband onder zestien patiënten.