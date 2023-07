Amsterdams onderwijs in de knel na wegvallen coronasteungeld: ‘We snakken naar structurele middelen’

Om de onderwijsachterstanden weg te werken die leerlingen opliepen tijdens de corona-lockdowns en de sluiting van scholen, kreeg de gemeente Amsterdam ook 14,6 miljoen euro van het Rijk. Beeld Evert Elzinga/ANP

In de afgelopen jaren was er extra geld op scholen om de vertragingen weg te werken die in de coronaperiode zijn opgelopen en om het welzijn van leerlingen en studenten te verbeteren. Scholen mochten zelf bepalen hoe ze het geld besteden: van lessen mindfulness en schooluitjes naar pretparken tot bijles, huiswerkbegeleiding, extra docenten of extra studentenpsychologen – alles kwam voor in Amsterdam.

Dit schooljaar kregen scholen het extra geld – minimaal 500 euro per kind – voor het laatst. Wie nog wat achter de hand heeft, kan dat ook volgend jaar nog uitgeven. Maar de realiteit is dat het bij een groot deel van Amsterdamse onderwijsinstellingen ‘op’ is. Daarmee stokken ook de projecten en extra hulp, terwijl leerlingen en studenten daar nog behoefte aan hebben, blijkt uit een rondgang onder Amsterdamse onderwijsinstellingen.

Grotere klassen

Er zijn vertragingen opgelopen op cognitief niveau en het welzijn van Amsterdamse jongeren is nog altijd een aandachtspunt. In de schoolbanken merken scholen dat scholieren speelser zijn en zoekende naar hun houding in de groep, en dat ze hulp nodig hebben om zich leervaardigheden eigen te maken: ze moeten nog ‘leren leren’. Uit recent onderzoek van de GGD blijkt dat 1 op de 5 jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar nog steeds last heeft van de gevolgen van de coronatijd.

“Wij hebben het geld onder andere gebruikt om klassen kleiner te maken, zodat kinderen meer aandacht kregen,” zegt Alle Van Steenis, bestuurder van Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, met vijf scholen in de stad. “Nu we geen extra geld meer krijgen, gaan we grotendeels terug naar normaal. Dat betekent onder andere grotere groepen.”

Op het Metis Lyceum is bewust zuinig aan gedaan met het geld. Extra bijles werd niet via externe partijen geregeld, maar gebeurde door oud-studenten in te huren. Rector Huseyin Asma: “Wij hebben de extra begeleiding daardoor kunnen uitsmeren over meerdere jaren.”

Gecancelde vlucht

Omdat er geen geld meer voor is, houdt een jongerenwerkproject met mbo-studenten op ROC-Top voorlopig op, tot grote frustratie van jongerenwerker Mehdi Meziane. “Voor het project was er veel verzuim, er heerste een negatieve sfeer en jongeren voelden zich verloren.” Met Dock-Amsterdam kregen mbo-studenten persoonlijke aandacht en begeleiding om hen letterlijk en figuurlijk bij de les te houden. Als het nodig was, belden jongerenwerkers zelfs bij jongeren thuis aan, om ze naar school te krijgen.

Meziane: “We hebben het vertrouwen van deze jongeren gewonnen, zij leunden en vertrouwden op ons. Ik vergelijk het met een vlucht: we hadden ze aan boord en zouden gaan opstijgen om verder aan hun toekomst te bouwen, maar het vliegtuig is nog niet eens vertrokken en nu moet ik hun zeggen: ‘Helaas, de reis gaat niet door. Stap maar weer uit.’”

Een woordvoerder van ROC-Top bevestigt dat het project ‘meerwaarde had’ en stopt nu het geld op is. Er wordt daarnaast wel gepraat over een eventueel vervolg, maar of dat kan doorgaan is nog niet zeker.

Ingewikkeld

Precies die onzekerheid hekelen meerdere schoolbesturen en onderwijsinstellingen in de stad. Of het nu over basis-, voortgezet onderwijs of het mbo gaat: allemaal zijn ze blij dát er extra geld was, maar de tijdelijkheid maakt het onmogelijk langetermijnplannen te maken.

“Bekostiging van het onderwijs gaat voor een groot deel via aanvullende subsidies,” zegt Nils van Heijst, bestuurder van schoolbestuur Staij. “Dat maakt het ingewikkeld om langdurig beleid te maken. Neem nu het tijdelijke extra geld voor basisvaardigheden: we hoorden pas een paar weken geleden dat we het geld kregen, terwijl scholen eerder mensen hebben laten gaan omdat we dachten dat ze vanwege het financiële plaatje niet konden blijven.”

Iets wat ook rector Asma van het Metis Lyceum onderschrijft: “We snakken naar structurele middelen in het onderwijs.”

Ook de PO-Raad noemt het ‘een tikje onhandig’ dat het ministerie ‘een heleboel geld heeft gegeven, terwijl juist met structurele fondsen verandering in gang wordt gezet’. De onderwijsbestuurders wijzen naar de structurele problemen die zich blijven ophopen: het lerarentekort, de kwaliteit van het onderwijs die in het geding is. “Met incidentele middelen kun je geen structurele oplossingen organiseren.”

