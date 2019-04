Amsterdams modelabel Zoe Karssen maakt doorstart

Bij de doorstart krijgen tien van de twaalf medewerkers van Zoe Karssen een nieuw contract aangeboden.



Volgens de woordvoerder van Fashion Invest, een investeringsbedrijf dat vorig jaar werd opgericht en nog in de opstartfase zit, wordt er bij de hernieuwde versie van Zoe Karssen gefocust op de werkende modebewuste vrouw. "De kleren moeten geschikt zijn voor kantoor én de dragers moeten gelijk erna mee de stad in kunnen voor een borrel." Of de mannencollectie van het Amsterdamse modelabel blijft bestaan na de doorstart, is nog niet bekend.



Vleermuizenprint

Zoe Karssen, het modelabel dat in 2010 door Zoe en Quince Karssen werd opgericht, werd bij het grotere publiek bekend door de met patches bedrukte jeans, vleermuizenprint en hun T-shirts met quotes. In de afgelopen negen jaar wist het modemerk internationaal naam te maken. Ook beroemdheden als Beyonce, Cara Delvinge en Rihanna droegen kleren van het in Amsterdam gevestigde modelabel. In 2016 breidde het merk nog uit met mannenmode en opende het een eerste fysieke winkel in de Negen Straatjes.



Toch daalde de omzet van het in Amsterdam gevestigde bedrijf explosief: van een ruime vijf miljoen in 2017 naar een magere vier miljoen in 2018.



Aandelenparticipatie

Vorig jaar augustus trok Zoe Karssen daarom een investeerder aan voor 1,8 miljoen euro. Die lening zou in februari van dit jaar worden omgezet in een aandelenparticipatie. 'Uiteindelijk bleek dat Zoe Karssen geen overeenstemming wist te bereiken met de voorwaarden voor de investering,' zo is te lezen in het faillissementsverslag. Een maand later vroeg Zoe Karssen een verzoek tot faillietverklaring bij de rechtbank van Amsterdam.