Amsterdams Messagebird krijgt 60 miljoen groeikapitaal

Messagebird verzorgt voor 15.000 bedrijven, waaronder Heineken, Uber, SAP en Huawei het socialemediaverkeer op onder meer Twitter, Facebook Messenger en Wechat, naast SMS-diensten.



Daarnaast handelt het voor webwinkels als Coolblue de berichtgeving over bestellingen af. In Nederland is het onder meer ook verantwoordelijk voor het Amber Alert.



Via het eigen netwerk zegt Messagebird zeven miljard mobieltjes in 146 landen te kunnen bereiken. Het bedrijf zet zo met 75 werknemers naar eigen zeggen dit jaar 100 miljoen euro om, tegen 41 miljoen dollar vorig jaar. Of en hoe veel winst er wordt gemaakt, is niet bekend.



Het groeigeld is nodig om uit te breiden, met name in de VS, waarbij overnames niet worden uitgesloten. Naast Amsterdam heeft het bedrijf al kantoren in San Franciso en Singapore.



Daarnaast wordt het geld gestoken in de toevoeging van voicediensten aan het platform zodat bedrijven ook beldiensten kunnen bieden.