Amsterdams kledingmerk Scotch & Soda vraagt faillissement aan voor Nederlands deel

Scotch & Soda kwam in de financiële problemen door lockdowns, energiecrisis en hoge inflatie. Beeld Google Streetview

Het bedrijf kwam in de financiële problemen door lockdowns tijdens de coronapandemie en de daaropvolgende energiecrisis en hoge inflatie, schrijft het kledingmerk in een verklaring op Linkedin. Het heeft voor ‘ernstige cashflowproblemen’ gezorgd, aldus Scotch & Soda.

Curator Jasper Berkenbosch gaat de komende tijd op zoek naar een kandidaat om de Nederlandse activiteiten over te nemen. Tijdens die zoektocht blijven de 32 vestigingen in Nederland open. Bij Scotch & Soda, opgericht in 1985, werken ongeveer 2000 mensen, onder wie 800 in Nederland. Het hoofdkantoor is in Amsterdam gevestigd.

Wereldwijd actief

“Het is een echt Nederlands merk met een creatief hart, dat wereldwijd actief is. Dat is bijzonder,” vertelt Berkenbosch tegen FD. “Het faillissement is echt een bittere pil.”

De ruim tweehonderd buitenlandse vestigingen van het bedrijf, met onder meer winkels in Engeland, Italië en de Verenigde Staten, vallen buiten het faillissement.