Amsterdams hoger onderwijs houdt beurzen aan Amsterdamsch studentencorps opnieuw in

Pas als de twee Amsterdamse universiteiten en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) voldoende vertrouwen in het Amsterdamsch Studenten Corps (ASC) zouden terugkrijgen, zou de studentenvereniging weer geld krijgen, zo laten de onderwijsinstellingen weten.

“Het moge duidelijk zijn, dat dat nog niet het geval is,” zegt een woordvoerder van de HvA dinsdagmiddag. “We vinden de uitspraken niet oké. Dat betekent dat het ASC geen geld krijgt en geen toegang tot de onderwijsinstellingen om te werven of de vereniging te promoten.”

Ook de UvA en de VU houden de geldkraan dicht. Dat is geen nieuw besluit, benadrukken de universiteiten. De sancties van vorig jaar lopen namelijk nog. Toen spraken de onderwijsinstellingen in een brief hun ‘afschuw’ uit over mishandelingen en vernederingen tijdens minimaal zes dispuutsontgroeningen. De ontgroeningen zijn afgelopen jaar onder de huidige opzet voorgoed afgeschaft.

Mislukt

De sancties zouden worden opgeheven zodra het vertrouwen hersteld zou zijn. Voorzitter van het Amsterdamse studentencorps Heleen Vos zei vorig jaar dat het ‘aan ons is en alle leden om de cultuurverandering te bewerkstelligen’.

Dat lijkt mislukt, gezien de uitspraken die afgelopen zondag werden gedaan tijdens een lustrumdiner. Onder de vele grensoverschrijdende uitspraken klonk onder meer: ‘Vrouwen zijn niks en niks meer dan een hoer’ en ‘Vrouwen zijn sperma-emmers’.

Honderden leden hebben geschokt gereageerd op de seksueel intimiderende, vrouwonvriendelijke en respectloze speeches.

De VU noemt het ‘des te zorgwekkender’ dat zich na het inzetten van een cultuuromslag door het bestuur nu opnieuw een stuitend incident voordoet waardoor leden zich onveilig voelen.