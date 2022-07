Amsterdams hof: van ‘recidiverend’ soft naar ‘slachtbank’

Wéér beet een verdachte in het stof bij het Amsterdamse gerechtshof. Twintig jaar geleden verdween Patrick van Dillenburg. Ruim een jaar terug sprak de rechtbank Ad K. en een inmiddels overleden medeverdachte vrij van het ombrengen en wegmaken van de Amsterdamse drugshandelaar. Nu krijgt Ad K. daarvoor alsnog 16 jaar cel.

Appelleren is riskeren, is het adagium dat advocaten hun cliënten voorhouden, en in het ressort Amsterdam is dat risico zeker in geweldzaken tegenwoordig enorm. Ad K. had geen keus, overigens, want in zijn zaak was justitie in hoger beroep gegaan.

‘De slachtbank’, heet het hoofdstedelijke hof inmiddels in de gerechtelijke wandelgangen.

Ad K. is de zoveelste die in het uit veel marmer opgetrokken bastion aan het IJdok bakzeil haalt. De laatste jaren kreeg de ene na de andere verdachte van serieus geweld van het hof een klap in de nek. Quincy S. kreeg laatst tot zijn grote schrik levenslang in plaats van de 25 jaar cel die de rechtbank hem had opgelegd voor de moord op een onschuldige in Amsterdam-West. Hij had met zijn automatische wapen ook nog een tram geraakt én was betrokken geweest bij de voorbereiding van een liquidatie die werd verijdeld.

Eerder al had Benaouf A. 12 jaar gekregen voor zijn rol bij een liquidatie, waarvoor de rechtbank 10 jaar afdoende had gevonden. Voor een door een arrestatieteam geblokkeerde liquidatie kregen twee Amsterdammers in hoger beroep 15 en 10 jaar, in plaats van de 12 en 8 jaar die de rechtbank ze had opgelegd.

Ik heb nog wel meer voorbeelden.

Hoe anders was de reputatie van het Amsterdamse hof rond de millenniumwende.

In het voorjaar van 2001 schreven twee eminente collega’s in Het Parool onder de kop ‘Crimineel op rozen bij hof Amsterdam’: ‘Als topcrimineel doe je er dezer dagen verstandig aan het centrum van je activiteiten te positioneren in het ressort Amsterdam. Word je onverhoopt gepakt, en veroordeeld door de rechtbank, dan ga je gewoon in beroep bij het hof.’

Directe aanleiding van hun pittige analyse was de vrijspraak van beroepscrimineel Mink Kok in weer een wapenhandelzaak, na een veroordeling door de rechtbank.

Bij het arrest was ‘sprake van recidive’, schreven mijn collega’s. Jaren tevoren had Johan ‘de Hakkelaar’ Verhoek zes jaar gevangenisstraf gekregen van de rechtbank in een zaak die ‘bewijstechnisch stond als een bunker’, maar het hof gaf hem een half jaar korting omdat justitie ‘de publiciteit had gezocht’ op een wijze die het hof ‘onmagistratelijk’ achtte.

‘Internationaal misdaadondernemer’ Etienne Urka was door de rechtbank tot zes jaar veroordeeld wegens hasjhandel in de jaren negentig. Het hof sprak hem geheel vrij.

De tijden, ze veranderen, nu grof onderwereldgeweld ons teistert.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Taghi Podcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in het proces rond Ridouan Taghi.

Reageren? paul@parool.nl.