Amsterdams hittegolfrecord uit 1976 verbroken

Even was het spannend of het record zondag verbroken zou worden. Het zou 'slechts' 25 graden worden en met de verwachte wind van zee kon het zomaar zijn dat die temperatuur net niet gehaald zou worden.



Maar de wind drong niet helemaal door tot Schiphol, de plek waar de temperatuur voor Amsterdam wordt gemeten. Het werd zelfs 26 graden en dat maakte dag 18 van de hittegolf in Amsterdam. De langste hittegolf gemeten in Amsterdam, zegt Jordi Huirne van Weeronline.



20 of 21 dagen?

Inmiddels zitten we zelfs al op dag 19, en dag 20 is zo goed als zeker.



Woensdag gaat het er nog om spannen, zegt Huirne. Dan is de verwachting 25 graden. Tikt de thermometer dat getal aan dan beleven we de 21ste hittegolfdag, maar blijft de temperatuur steken op 24,9, dan blijft het record staan op 20 dagen.



Na woensdag is het echt over. Donderdag wordt de lucht frisser en wordt regen verwacht.



Lees ook: Weerman Joep Roefs uit Noord smacht naar buien