Amsterdams gezin weggestuurd uit tweede woning in Zeeland: ‘Dat mag gewoon niet’

Strand bij Domburg (Zeeland). Beeld ANP

De Amsterdamse Ebel Kemeling (52) uit het Centrum wilde samen met zijn vriendin en twee kinderen (5 en 7) aan de drukte van de stad ontsnappen en ging naar hun tweede huis in Zeeland. “In Amsterdam hebben wij geen tuin, zelfs geen balkon. Bij ons huisje in Domburg hebben de kinderen meer ruimte om rond te rennen.”

Maar vanaf morgen zijn zij niet meer welkom in de provincie. De Veiligheidsregio stelt vanaf maandag 12.00 uur een verbod in voor toeristisch nachtverblijf ‘gezien de beperkte omvang van de zorgcapaciteit en het nijpende huisartsentekort.’ Hieronder vallen ook vakantiehuizen.

Kemeling, werkzaam als adviseur, kan net als vele Nederlanders vanuit huis werken en is het daarom niet eens met de redenatie van de Veiligheidsregio. “Wij hebben helemaal geen vrij, we zijn gewoon aan het werk. Er is dus helemaal geen sprake van recreatief verblijf. Merkwaardig,” volgens Kemeling.

Verboden

De Veiligheidsregio Zeeland stelt dat het verboden is om een vakantiehuis te betrekken. “Zij vinden dat zij aan ons mogen vragen om de provincie te verlaten. Zij vertellen ons dat hoewel het huis van jullie is, jullie niet in deze provincie mogen zijn. Zij willen iedereen sturen naar de woning waar zij ingeschreven staan. Volgens mij kunnen ze ons helemaal niet verbieden om gebruik te maken van onze eigen woning. Die bevoegdheid hebben ze helemaal niet. Bovendien staat het huis op het bestemmingsplan aangemerkt als tweede woning, niet als recreatiewoning”, aldus Kemeling.

De essentie van de maatregelen begrijpt hij wel, maar hoe het nu wordt uitgevoerd is nogal krom, volgens Kemeling. “Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er honderdduizenden Duitsers naar Zeeland komen, dat begrijp ik wel. Maar wat als ik uit Breda zou komen? Daar is de druk op de zorg nog groter, dus dan heeft terugsturen een averechts effect. En Zeeland heeft het volgens mij helemaal niet zoveel moeilijker dan andere provincies. De infrastructuur is daar wel wat minder.”

‘Eigen volk eerst’

Buurtbewoners bemoeien zich inmiddels ook met de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen. “In de buurtapp werd letterlijk gezegd: ‘eigen volk eerst'. Maar er zijn ook mensen aan de deur gekomen om te vertellen dat we weg moesten. Dat was erg emotioneel voor mijn vrouw en dat was ook de hoofdreden om te vertrekken.”

Kemeling is het absoluut niet eens met de maatregelen. “Ik overweeg een kort geding. Het huis zit al zeventig jaar in de familie en nu worden we weggestuurd. Dat mag gewoon niet. Ik ben ervan overtuigd dat ik win.”