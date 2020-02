Amsterdams elektriciteitsnet moet op de schop – en dat heeft een prijskaartje

. Beeld Bart van Zoelen

Alliander-CEO Ingrid Thijssen presenteerde de jaarcijfers van het netwerkbedrijf dinsdagmorgen in een verdeelstation langs de A10 bij de Nieuwe Meer. Van dit soort elektriciteitsknooppunten moeten er alleen al in Amsterdam zes tot acht extra bijkomen tot 2030 om de snelle stijging bij te benen van het aantal elektrische auto’s en warmtepompen. Die zijn nodig om de afspraken in het Klimaatakkoord na te komen.

“En dit is nog een relatief klein station,” zei Thijssen. Hoogspanningskabels waar 150 kilovolt op staat gaan een immense transformator in en de elektriciteit komt er met een spanning van 10 kilovolt weer uit, klaar om de stad in te gaan – naar de Stadionbuurt, naar Sloten en Badhoevedorp, maar ook naar delen van Schiphol en de Zuidas. Van de 26 verdeelstations rond Amsterdam zijn er maar vier of vijf die niet overbelast raken tot 2050.

Op veel plekken gaat het om een verdubbeling van de capaciteit van de elektriciteitsnetten, waarschuwt Alliander. “Waar we vroeger veertig jaar over deden moet nu in tien jaar.” Maar het netwerkbedrijf ziet meer obstakels op de weg naar een duurzame toekomst. In de stad is ruimte schaars, er is een groot tekort aan technici op de arbeidsmarkt en de aanvraag van vergunningen kan jaren duren. In de gemeente Haarlemmermeer is de rek er al sinds 2014 uit, maar nog altijd is hier geen uitzicht op extra capaciteit.

Thijssen dringt er bij de politiek op aan om duidelijkheid te geven over de uitvoering van het Klimaatakkoord. En dan vooral over wat prioriteit heeft. “Een nieuwbouwwijk of een zonnepark,” zegt Thijssen. “In het Klimaatakkoord is wel afgesproken wat er moet gebeuren, maar niet hoe we dat gaan doen. Niet alles kan tegelijk.”

Aandeelhouders

De investeringen die gemoeid zijn met de uitvoering van het Klimaatakkoord, lopen de komende jaren hoog op. Afgelopen jaar kwamen ze al tot recordhoogte: 834 miljoen. Tot 2024 denkt Alliander in totaal nog eens 2,8 miljard euro te steken in zwaardere elektriciteitsnetten.

Maar het netwerkbedrijf wil daarvoor niet zijn kredietwaardigheid op het spel zetten. Voor investeringskapitaal kijkt het netwerkbedrijf daarom ook naar zijn aandeelhouders, zoals de gemeente Amsterdam (9 procent). Er kan de komende jaren om een extra kapitaalstorting worden gevraagd. Een andere mogelijkheid is dat ze minder dividend tegemoet kunnen zien. “Daarover gaan we met de aandeelhouders in gesprek.”

Alliander is tevreden over de plannen die de gemeente Amsterdam vorige week presenteerde om zoveel mogelijk groene stroom in en om de stad op te wekken. In een concept voor de Regionale Energie Strategie lanceerde wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) het plan om 80 procent van de elektriciteit die nodig is voor de huishoudens op te wekken met zonnepanelen en windmolens in de gemeente Amsterdam. Bij Alliander neemt dat al een deel van de problemen weg. “Alles wat ter plekke opgewekt wordt en in de stad zelf wordt verbruikt, hoeft niet bij ons het net op. Dat maakt het al weer iets makkelijker om dit varkentje te wassen.”