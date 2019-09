Amsterdams duo vrijgesproken van betrokkenheid liquidatie

Ceramplein in de Indische Buurt. Beeld Google Streetview.

Rachid A. probeerde die avond een peilbaken onder de op het Ceramplein geparkeerde Porsche Panamera van F. te plakken. Die voor moord en vuurwapenbezit veroordeelde crimineel was eerder dat jaar door de recherche gewaarschuwd dat hij ‘op een dodenlijst stond’ en dreigde te worden geliquideerd.

Een peilbaken is via een applicatie op een smartphone of laptop te volgen en wordt in het criminele milieu geregeld gebruikt om doelwitten van moordaanslagen in de gaten te houden.

Mislukte pogingen

Het lukte A. niet het peilbaken onder de kofferbak te plaatsen, en later die avond wist een vriend het evenmin onder de bestuurderskant van de auto te bevestigen. A. zegt dat hij het baken onder de Porsche wilde proberen te plakken om die later te kunnen stelen, maar ontkent net zoals zijn medeverdachte een moordplan.

De rechtbank acht niet bewezen dat de mannen voorbereidingen troffen voor de liquidatie van F.

Rachid A. wordt ook vrijgesproken van de heling van een gestolen iPhone die na zijn arrestatie in de slaapkamer van hem en zijn broertje werd gevonden.

Ilias el G. wordt wel veroordeeld voor de heling van een gestolen motorscooter die in de box bij zijn huis stond. Hij krijgt een werkstraf van veertig uur.